El nuevo documental de Lewis Hamilton llegará a Apple TV+

Cargar reproductor de audio

El proyecto, aún sin nombre, será dirigido por el cineasta británico Matt Kay y producido por Hamilton y su representante de talento mediático Penni Thow, One Community y Box to Box Films, los productores de la serie de F1 de Netflix Drive To Survive, así como de la aclamada Senna y Maradona.

El documental ha tenido pleno acceso a Hamilton y su equipo, y promete "un elenco de estrellas de entrevistas invitadas", así como imágenes de la pista y fuera de ella.

El ex director general de HBO, Richard Plepper, será el productor ejecutivo junto con Scott Budnick (cuyas películas incluyen The Hangover).

Apple TV+ añadirá el documental de Hamilton a una creciente lista de contenidos de no ficción/no guionizados, que incluye They Call Me Magic, la historia de vida de la estrella de la NBA Earvin "Magic" Johnson.

Un comunicado de Apple TV+ dice: "Hamilton ha abierto un camino inexplorado profesional, social y culturalmente, y ha transformado el deporte a escala mundial”.

“Viniendo de una familia de clase trabajadora, Lewis triunfó en un deporte en el que las probabilidades estaban en su contra, pero en el que su talento brilló, permitiéndole dominar el deporte durante más de una década".

"Hamilton es actualmente el único piloto afroamericano que compite en la Fórmula 1. Abrazó lo que le hacía diferente y su ascenso a la cima de su carrera le ha hecho comprometerse ferozmente a utilizar su plataforma para influir en un cambio positivo para las generaciones futuras."

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrates after the race with a Union flag Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton, que ya protagonizó la franquicia animada Cars y fue uno de los muchos nombres de estrellas que tuvieron un cameo en Zoolander 2, también ha sido vinculado como consultor, y posible actor, en el próximo proyecto de película de F1 de Apple Original Films, protagonizado por Brad Pitt.

Los informes sugieren que Pitt interpretará a una veterana estrella de las carreras que sale de su retiro para ser el mentor de un joven piloto, mientras aprovecha su última oportunidad de alcanzar la gloria en la pista.

El legendario productor de Top Gun, Jerry Bruckheimer, está al frente del proyecto, con el director de Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski y el guionista Ehren Kruger. La última película de Bruckheimer sobre carreras de coches fue Días de Trueno, el éxito de taquilla de la NASCAR protagonizado por Tom Cruise en 1990.