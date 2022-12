Ocon decepcionado de Alonso: yo hacía el 98 por ciento del trabajo

Cargar reproductor de audio

Apenas ha terminado la temporada 2022 de Fórmula 1 y Esteban Ocon ha mostrado su alivio por no tener ya a Fernando Alonso como compañero de equipo en Alpine, esta vez destacando la falta de compromiso e implicación del bicampeón del mundo con la escudería de la marca francesa durante su estadía con ellos.

Recientemente, el francés reveló que le habían disgustado algunos comentarios del español sobre él, pero afirmó que no iba a cambiar la percepción y el respeto que tenía por Alonso.

Sin embargo, en una entrevista concedida al periódico francés L'Equipe, Ocon "agradeció" a su antiguo compañero de equipo que se fuera a Aston Martin, señalando que durante toda la asociación de ambos, él estaba muy ocupado habiendo hecho gran parte de los compromisos del equipo propiedad del grupo Renault.

Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Es bueno que se vaya a Aston Martin y que nosotros sigamos nuestro camino. Honestamente, el trabajo estuvo en un 98% en mi espalda y 2% en la suya. Estaba sobrecargado. Hice todo el desarrollo en el simulador, los viajes de marketing", expresó el piloto al hablar de la forma en que se distribuía el trabajo dentro de la escudería Alpine.

También al periódico francés, Ocon subrayó que él y Alonso no tuvieron ninguna conversación de forma "privada", indicando que todas las críticas del español fueron hechas abiertamente a los medios de comunicación y no a él de forma personal.

"Por supuesto, me decepcionaron sus comentarios en la prensa y no internamente. No hemos discutido nada de eso", concluyó.

Ocon tendrá como nuevo compañero de equipo a Pierre Gasly a partir del 2023. El francés dejará la estructura de AlphaTauri para unirse a Alpine.