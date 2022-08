Oficial: Ricciardo y McLaren terminarán su relación en 2022

Cargar reproductor de audio

A raíz de las continuas dificultades de Daniel Ricciardo para ponerse de acuerdo con su compañero de equipo Lando Norris durante los dos años que estuvieron juntos, McLaren inició hace varias semanas un proceso para acordar una separación.

Con la esperanza de fichar a Oscar Piastri para 2023, que actualmente está en una disputa de contrato con la escuadra Alpine en la que es reserva, McLaren inició conversaciones con Ricciardo sobre la rescisión de su actual contrato para poder abrir un hueco para el joven piloto.

Esas conversaciones han llegado a su fin con el acuerdo entre McLaren y Ricciardo de que esta será su última temporada con el equipo. La noticia fue anunciada por el piloto australiano el miércoles, antes del Gran Premio de Bélgica de este fin de semana.

Ricciardo se unió inicialmente a McLaren en 2021 con un contrato de tres años, en el que el ex piloto de Red Bull y Renault tenía la última palabra sobre si quería o no llegar al último año. Hasta hace poco dijo que estaba totalmente comprometido, a pesar de algunas frustraciones competitivas.

Pero en medio de la realidad del deseo de McLaren de hacer un cambio, y de que las cosas no mejoran tanto como se esperaba en el equipo, al final ambas partes acordaron que continuar no tenía sentido. Se entiende que Ricciardo recibirá el pago completo de su contrato de 2023, pero también es libre de correr en otro lugar.

Aunque Ricciardo ganó el Gran Premio de Italia del año pasado de la mano de Norris, su etapa en McLaren ha sido de profunda frustración, ya que le ha resultado difícil adaptarse a las características del coche.

Daniel Ricciardo, McLaren, arrives on the grid Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Aunque a veces ha habido signos de progreso, el reciente fracaso de Ricciardo para aprovechar el impulso que parecía haber ganado tras el Gran Premio de Mónaco hizo que volvieran a sonar las alarmas sobre la posibilidad de que nunca llegara a dar el paso necesario para igualar a Norris.

La decisión de McLaren de actuar también ha sido provocada por el hecho de que Ricciardo no ha aportado tantos puntos como se esperaba para ayudar a su lucha por el campeonato de constructores contra Alpine.

Mientras que Norris ha sumado 76 puntos en lo que va de año, que incluyen un podio en el Gran Premio de Emilia Romagna, Ricciardo sólo ha aportado 19. Su mejor resultado fue un sexto puesto en su carrera de casa, en Melbourne.

McLaren está actualmente a cuatro puntos de los Alpine en la batalla por el cuarto puesto del campeonato de constructores, con cada posición en la clasificación que vale varios millones de dólares en premios extra.

"Ha sido un privilegio formar parte de la familia de McLaren Racing durante las dos últimas temporadas", dijo Ricciardo en un comunicado el miércoles.

"Anunciaré mis propios planes de futuro a su debido tiempo, pero independientemente de lo que traiga este próximo capítulo, no me arrepiento de nada y estoy orgulloso del esfuerzo y el trabajo que le di a McLaren, especialmente la victoria en Monza, la temporada pasada", añadió Ricciardo. "Nunca he estado más motivado para competir y formar parte de un deporte que me gusta tanto y estoy deseando ver lo que viene".

Ricciardo terminará la campaña de 2022 con McLaren y ahora es libre de buscar otras opciones, una de las cuales podría ser el regreso a la escudería Alpine, que podría quedarse sin un segundo piloto si Piastri se confirma en McLaren.

El acuerdo entre Ricciardo y McLaren para separar sus caminos se produce a pesar de que el equipo aún no tiene la certeza de que se hará con Piastri.

Mientras que el equipo y el piloto creen que tienen un contrato firme para el próximo año, la escuadra francesa también cree que tiene un acuerdo para que el joven australiano corra para ella.

El asunto está sujeto a la decisión de la Junta de Reconocimiento de Contratos de la F1, y es posible que no se tome una decisión hasta dentro de varias semanas.

