Orlen se cambia a AlphaTauri y Alfa Romeo tiene nuevo sponsor

Cargar reproductor de audio

El equipo suizo ha dado la bienvenida a su nuevo patrocinador principal Stake, una compañía de juegos de azar y casinos online, y será conocido como Alfa Romeo F1 Team Stake.

Orlen entró en la F1 cuando Kubica era piloto titular de Williams en 2019, y luego se fue a Alfa Romeo al año siguiente. Sin asiento disponible Kubica asumió un papel de piloto reserva que mantuvo durante tres temporadas. Pudo disputar los GP de Holanda e Italia en 2021 después de que Kimi Raikkonen diera positivo por COVID-19.

Los rumores sobre la marcha de Orlen surgieron antes del final de la temporada pasada, cuando ya se rumoreaba que Alfa Romeo ya había encontrado un nuevo patrocinador principal.

Sin embargo, todavía existía la posibilidad de que la empresa se quedara aun sin Kubica en un papel secundario, de la misma manera que BWT dio un paso atrás en Aston Martin Racing en 2021 después de haber sido patrocinador principal de Racing Point.

Orlen se ha unido ahora a AlphaTauri como socio principal. Sin embargo, no será un 'title sponsor', por lo que el nombre oficial del equipo no va a incluir al patrocinador como sí pasaba en Alfa Romeo. En el anuncio, AlphaTauri declaró que "la marca de ORLEN aparecerá en varias ubicaciones principales en el coche AT04 que se presentará próximamente, incluido el alerón trasero, así como en la ropa y el mono de los pilotos".

Kubica cortó sus lazos con Alfa Romeo al final de la temporada pasada y se da por hecho que no tendrá la oportunidad de pilotar para el equipo de Faenza, lo que significaría que su sesión de Libres 1 en el pasado GP de Abu Dhabi es probable que sea su última aparición en un coche de Fórmula 1.

Robert Kubica, Alfa Romeo Photo by: Erik Junius

Cuando Motorsport.com le preguntó durante ese fin de semana sobre los planes de Orlen, dijo: "No lo sé, no quiero hablar por los demás. No me ocupo de los presupuestos, no estoy en su barco. Así que, por supuesto, como digo, tengo que ocuparme de mis obligaciones, de mis cosas, y esa es mi prioridad".

"Probablemente, luego hablaré con todas las partes, sea lo que sea. Para ver si es en este equipo o un equipo diferente, para ver si puedo participar, si puedo ser útil, porque tampoco quiero estar aquí si no soy útil".

Kubica insistió en que si Abu Dhabi fuera su última oportunidad, lo aceptaría.

"Me siento cómodo", dijo. "Al final, siempre he sido muy realista. Seamos sinceros. A los 38 años no es que te sorprenda que ya no te den un volante. Hay demasiados 'y si', así que esperemos a ver qué pasa y reaccionemos".

"Creo que mi historia demostró que nunca hay que decir nunca, por supuesto. Para ser sincero, la única razón por la que sigo aquí es que a veces tengo la oportunidad de pilotar, y está claro que el día que no consiga ni siquiera conducir un coche, probablemente será el final".

El nuevo patrocinador de Alfa Romeo, Stake, es una empresa global de apuestas online fundada en 2017, y ya mantiene relaciones con el club de fútbol inglés Everton, con el jugador argentino Sergio 'Kun' Agüero, con la UFC (de lucha) y con el músico Drake.

Alfa Romeo Stake partnership Photo by: Alfa Romeo

El nuevo director general de Sauber y representante del equipo, Alessandro Alunni Bravi, dijo: "Damos la bienvenida a Stake como nuevo socio cotitular del equipo en lo que representa el inicio de una nueva era para ambos".

"La F1 ha experimentado un enorme aumento de interés en los últimos años y la llegada de marcas como Stake son representativas de la enorme exposición que nuestro deporte puede ofrecer".

"Estamos entusiasmados de unirnos a una cartera de marcas deportivas y de entretenimiento como ésta y estamos deseando ver el programa de activación que Stake presentará a nuestros aficionados".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!