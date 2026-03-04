Otmar Szafnauer tomó las riendas de Van Amersfoort Racing como CEO y director asociado el 1° de febrero, según anunció el equipo este miércoles.

El dirigente estadounidense-rumano había tenido una sorpresiva salida al frente del equipo Alpine de Fórmula 1 en plena temporada 2023, cuando comenzaba el Gran Premio de Bélgica.

En ese momento, Szafnauer fue el cuarto dirigente del equipo francés que pagaba las consecuencias de una semana particularmente "mortífera", ya que antes y junto a él, la estructura con base en Enstone ya había registrado las salidas de Laurent Rossi, su máximo responsable, del director técnico jefe Pat Fry y del director deportivo Alan Permane.

Desde entonces, Szafnauer solo había hecho apariciones esporádicas en el paddock, pero ahora estará al mando de un equipo que cuenta con autos en F2 y en F3, dos categorías que comparten los circuitos con la Fórmula 1 y que lo harán en particular en Melbourne este fin de semana para el Gran Premio de Australia 2026.

La alineación de F2 del equipo cuenta con el argentino Nicolás Varrone y el mexicano Rafael Villagómez.

"Tras la transición de Frits van Amersfoort y Rob Niessink, que dejaron sus funciones operativas, VAR continuó funcionando bajo una estructura de dirección reforzada, encabezada por Brad Joyce, el team principal, con el apoyo de Klaudija Jakaj, Francisco Freitas y Anneleen Walch", puede leerse en el comunicado.

"Otmar Szafnauer guiará y trabajará en estrecha colaboración con este equipo directivo para asegurar la continuidad del éxito, la mejora dentro y fuera de los circuitos, y apoyar los objetivos estratégicos de la organización."

"El consejo de administración considera este nombramiento como un paso importante para apoyar la progresión continua de VAR en sus programas de competencia en la FIA Fórmula 2, Fórmula 3, Campeonato Regional Europeo de Fórmula (FREC) y Fórmula 4."

Por su parte, Szafnauer declaró: "Van Amersfoort Racing goza de una sólida reputación en el desarrollo de talentos y en la competencia de alto nivel en varias categorías. Estoy deseando trabajar en estrecha colaboración con el equipo directivo y con toda la organización para guiar la próxima fase de desarrollo del equipo."

Tras haber trabajado en BAR a fines de la década de 1990 y luego en Honda durante los años 2000, la carrera de Szafnauer alcanzó el centro de la escena a partir de 2009 cuando se incorporó al equipo directivo de la escudería Force India. Permanecería dentro de la estructura de Silverstone bajo sus dos identidades posteriores, tras la compra por parte de Lawrence Stroll, es decir Racing Point y Aston Martin, antes de marcharse a comienzos de 2022.

Unas semanas más tarde sería nombrado al frente del equipo Alpine. Fue especialmente bajo su dirección que el equipo perdió, con pocas semanas de diferencia en el verano de 2022, a Fernando Alonso —quien optó por unirse a... Aston Martin— pero también a su junior Oscar Piastri —rumbo a McLaren— en el marco del ya famoso episodio de la disputa contractual que enfrentó al piloto australiano y al equipo en el verano europeo de 2022.

Bajo la dirección de Szafnauer, el mejor resultado de Alpine fue el tercer puesto de Esteban Ocon en el Gran Premio de Mónaco 2023.