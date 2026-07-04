La parrilla de salida del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone

Kimi Antonelli logró la pole position para el Gran Premio de Gran Bretaña después de liderar la clasificación del sábado en el circuito de Silverstone.

El piloto italiano marcó una vuelta de 1m28s111 en el final de la Q3 para aventajar a los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton por 0s175 y 0s347, respectivamente.

George Russell, con el otro Mercedes, tuvo que conformarse con la cuarta posición al quedar a 0s370 de lo hecho por su compañero de garaje.

Isack Hadkar fue el mejor representante de Red Bull en la quinta posición, ya que Max Verstappen no pudo ir más allá del séptimo puesto. con el McLaren de Lando Norris metido entre los dos, mientra que Oscar Piastri fue octavo.

Las diez primeras posiciones las completaron los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson.

Franco Colapinto arrancará 19° el domingo luego de sufrir un veloz trompo en el final de la Q1, mientras que Sergio Pérez lo hará justo detrás en la 20° posición.

La parrilla de salida para el GP de Gran Bretaña de F1 2026

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto el GP de Gran Bretaña de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 19° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña después de quedar eliminado en la Q1 de la clasificación al realizar un trompo en su última vuelta rápida.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez el GP de Gran Bretaña de F1 2026?

Sergio Pérez tiene la 20° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña después de registrar un mejor tiempo personal de 1m31s451 y quedar eliminado en la Q1.