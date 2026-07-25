La parrilla de salida del GP de Hungría de F1 2026 en Hungaroring
Lando Norris (McLaren) consiguió la pole position en la clasificación del Gran Premio de Hungría 2026 de Fórmula 1. Descubre la parrilla de salida provisional, a la espera de su confirmación definitiva por parte de la FIA.
Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren
Foto de: Liam Fabre
Lando Norris arrancará desde la pole position en el Gran Premio de Hungría luego de liderar la clasificación del sábado en el circuito de Hungaroring.
El campeón reinante de la Fórmula 1 logró una vuelta de 1m17s207 al final de la Q3 para desplazar a Lewis Hamilton del primer puesto por apenas 12 milésimas de segundo.
Sin embargo, el siete veces campeón mundial luego fue sancionado con tres puestos por obstaculizar a Oscar Piastri en la sesión, por lo que caerá de segundo a quinto en la parrilla de largada.
Esto permite avanzar un lugar a Charles Leclerc, Kimi Antonelli y al propio Piastri.
Max Verstappen clasificó en el sexto lugar tras realizar un trompo en el final de la Q3, seguido de George Russell e Isack Hadjar.
Arvid Lindblad y Nico Hülkenberg completaron las diez primeras posiciones.
Franco Colapinto partirá 13° en la carrera del domingo luego de marcar un mejor tiempo de 1m19s027 en la Q2, que lo dejó justo por detrás de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly.
Sergio Pérez fue 22° y largará desde el último lugar tras registrar un tiempo de 1m21s322, a cuatro décimas de su compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas.
La parrilla de salida actualizada para el GP de Hungría de F1 2026
|
1
|
Lando Norris
|
2
|
Charles Leclerc
|
3
|
Kimi Antonelli
|
4
|
Oscar Piastri
|
5
|
Lewis Hamilton
|
6
|
Max Verstappen
|
7
|
|
8
|
|
9
|
Arvid Lindblad
|
10
|
Nico Hülkenberg
|
11
|
Liam Lawson
|
12
|
Pierre Gasly
|
13
|
Franco Colapinto
|
14
|
Gabriel Bortoleto
|
15
|
Esteban Ocon
|
16
|
Fernando Alonso
|
17
|
Oliver Bearman
|
18
|
|
19
|
Alexander Albon
|
20
|
Lance Stroll
|
21
|
Valtteri Bottas
|
22
|
Sergio Pérez
¿En qué posición iniciará Franco Colapinto el GP de Hungría de F1 2026?
Franco Colapinto iniciará desde la 13° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Hungría después de quedar eliminado en la Q2 con una vuelta de 1m19s027.
¿En qué posición iniciará Checo Pérez el GP de Hungría de F1 2026?
Sergio Pérez tiene la 22° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Hungría después de registrar un mejor tiempo personal de 1m21s322 y quedar eliminado en la Q1.
Fórmula 1 - GP de Hungría - Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|16
|
1'17.207
|S
|204.276
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.012
1'17.219
|0.012
|S
|204.245
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|20
|
+0.238
1'17.445
|0.226
|S
|203.649
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.272
1'17.479
|0.034
|S
|203.559
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.477
1'17.684
|0.205
|S
|203.022
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
+0.518
1'17.725
|0.041
|S
|202.915
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.553
1'17.760
|0.035
|S
|202.824
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.649
1'17.856
|0.096
|S
|202.573
|9
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|18
|
+1.074
1'18.281
|0.425
|S
|201.474
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|18
|
+1.479
1'18.686
|0.405
|S
|200.437
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Hungría - Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|10
|
1'17.456
|S
|203.620
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
+0.170
1'17.626
|0.170
|S
|203.174
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.347
1'17.803
|0.177
|S
|202.711
|4
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|8
|
+0.416
1'17.872
|0.069
|S
|202.532
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|10
|
+0.472
1'17.928
|0.056
|S
|202.386
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.793
1'18.249
|0.321
|S
|201.556
|7
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.904
1'18.360
|0.111
|S
|201.271
|8
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.937
1'18.393
|0.033
|S
|201.186
|9
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.989
1'18.445
|0.052
|S
|201.052
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|12
|
+1.183
1'18.639
|0.194
|S
|200.556
|11
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|12
|
+1.309
1'18.765
|0.126
|S
|200.236
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.388
1'18.844
|0.079
|S
|200.035
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.571
1'19.027
|0.183
|S
|199.572
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|11
|
+1.649
1'19.105
|0.078
|S
|199.375
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|12
|
+2.278
1'19.734
|0.629
|S
|197.802
|16
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|15
|
+2.352
1'19.808
|0.074
|S
|197.619
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Hungría - Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|4
|
1'18.277
|S
|201.484
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.379
1'18.656
|0.379
|S
|200.513
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|7
|
+0.449
1'18.726
|0.070
|S
|200.335
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+0.453
1'18.730
|0.004
|M
|200.325
|5
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.477
1'18.754
|0.024
|S
|200.264
|6
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|6
|
+0.519
1'18.796
|0.042
|S
|200.157
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|7
|
+0.579
1'18.856
|0.060
|S
|200.005
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|4
|
+0.614
1'18.891
|0.035
|S
|199.916
|9
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|8
|
+0.707
1'18.984
|0.093
|M
|199.680
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|6
|
+0.792
1'19.069
|0.085
|S
|199.466
|11
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.884
1'19.161
|0.092
|S
|199.234
|12
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.956
1'19.233
|0.072
|S
|199.053
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.464
1'19.741
|0.508
|S
|197.785
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.494
1'19.771
|0.030
|S
|197.710
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.733
1'20.010
|0.239
|S
|197.120
|16
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+1.849
1'20.126
|0.116
|S
|196.834
|17
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.956
1'20.233
|0.107
|S
|196.572
|18
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|9
|
+2.344
1'20.621
|0.388
|S
|195.626
|19
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|9
|
+2.381
1'20.658
|0.037
|S
|195.536
|20
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|8
|
+2.382
1'20.659
|0.001
|S
|195.534
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|10
|
+2.609
1'20.886
|0.227
|S
|194.985
|22
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+3.045
1'21.322
|0.436
|S
|193.940
|Ver los resultados completos
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