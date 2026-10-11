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Fórmula 1 GP de Singapur

Cambios en la parrilla de salida antes del GP de Singapur de F1 2026

La parrilla de salida del GP de Singapur de Fórmula 1 tuvo cambios el domingo antes de la carrera.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Clive Mason/Getty Images

La parrilla de salida del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 sufrió modificaciones antes de la carrera del domingo, ya que Fernando Alonso, Lance Stroll e Isack Hadjar deberán comenzar la competencia desde el pitlane.

Alonso y el representante de Red Bull saldrán desde el pitlane debido a cambios realizados en sus respectivas unidades de potencia, así como de puesta a punto en sus coches, mientras que la sanción a Stroll responden a modificaciones en la configuración de la suspensión, lo que obliga a los tres pilotos a largar desde el pitlane.

Uno de los beneficiados por estos cambios es Sergio "Checo" Pérez, quien avanza hasta la 17ª posición de salida para afrontar la carrera en el circuito urbano de Marina Bay.

Max Verstappen mantendrá la pole position, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton detrás, mientras que Franco Colapinto ocupará el 15° puesto de salida.

También lee:

La parrilla de salida para la carrera del GP de Singapur de F1 2026

1

 Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

3

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

5

 Lando Norris
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Oscar Piastri
(McLaren)

7

 

 Pierre Gasly
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 

 Liam Lawson
(Racing Bulls)

 

9

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

11

 Oliver Bearman
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Esteban Ocon
(Haas)

13

 Carlos Sainz
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

15

 Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Alexander Albon
(Williams)

17

Sergio Pérez
(Cadillac)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

19

 George Russell (P)
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

Pitlane

 

 

 


 

 

 Fernando Alonso 
(Aston Martin)

 

Pitlane

 Lance Stroll
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitlane

 

 

 


 

 Isack Hadjar
(Red Bull)

- George Russell (Mercedes) recibe una penalización por cambiar varios componentes de la unidad de potencia fuera del cupo permitido.

- Fernando Alonso e Isack Hadjar saldrán desde el pitlane debido a cambios en componentes de la unidad de potencia y modificaciones en la configuración de sus coches bajo régimen de parque cerrado.

- Lance Stroll saldrá desde el pitlane debido a modificaciones en la configuración de su coche bajo régimen de parque cerrado.

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