Pérez: un día decepcionante y de locos para mí en Qatar

Sergio Pérez llevaba tres carreras consecutivas clasificándose dentro de las dos primeras filas de salida, apoyando a Max Verstappen y Red Bull en la lucha por el campeonato de pilotos y de constructores, respectivamente, que libran ante Lewis Hamilton y Mercedes.

Esa buena racha de Checo Pérez se interrumpió en la sesión del sábado del primer Gran Premio de Qatar cuando quedó eliminado en la Q2 por lo que arrancará desde la undécima posición, fuera de los 10 primeros, algo que no sucedía desde el Gran Premio de Países Bajos, carrera en que recurrió al cambio de unidad de potencia.

“Ha sido una clasificación de locos para mí, creo que hemos estado ahí todo el fin de semana y después de la tercera práctica estábamos muy confiados con los cambios que estábamos haciendo en el coche”, dijo Pérez antes de explicar lo sucedido en la segunda ronda donde primero quedó fuera de los 11 primeros al montar el neumático medio y después solo mejoró a 1m22.346s con el blando para ubicarse en la sexta fila.

“Teníamos todo en la mano para hacer una buena clasificación, pero no lo hicimos cuando era necesario. Cambiamos nuestro enfoque con la preparación de los neumáticos en las condiciones de la tarde y no fuimos capaces de hacer las vueltas que queríamos, me encontré con mucho tráfico y ese es el precio que pagamos porque no logramos juntar los elementos cuando importaba”.

“Somos un equipo, así que estamos todos juntos en esto, es una pena que no lo hayamos conseguido, pero estamos deseando que llegue mañana”.

El mexicano considera que cuenta con el potencial para tratar de salvar puntos importantes en el campeonato de constructores.

“Ha sido un día decepcionante, pero el domingo es lo que importa y espero que podamos recuperarnos y minimizar los daños”.

“Creo que sin ese problema el ritmo estaba en el coche, hemos estado ahí arriba todo el fin de semana, así que no veo ninguna razón por la que no deberíamos haber estado ahí hoy y por lo tanto no podemos luchar mañana”.

“Intentaremos adelantar y espero que en la carrera podamos ser fuertes y pasar por encima de los demás para estar en la lucha por los puntos", finalizó.

GALERÍA: Sergio Pérez en el Gran Premio de Qatar de la F1 2021

