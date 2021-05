Sergio Pérez arrancará octavo en el Gran Premio de España 2021 luego de una sesión de clasificación en la que el mexicano vivió momentos complicados a diferencia de su compañero Max Verstappen, quien largará segundo y lucho por la pole position.

En la Q2, Pérez tuvo que apretar el acelerador en su segundo intento luego de que en su primera salida quedó fuera de los 10 primeros. El integrante de Red Bull Racing avanzó a la Q3 dentro de los cinco mejores, pero de nueva cuenta se complicó todo en la primera tanda de la última ronda cuando sufrió un trompo.

Checo salió al final para su último intento, pero apenas avanzó a la octava posición de la parrilla de salida en Barcelona.

Mientras que Helmut Marko dijo que parte del desempeño de Pérez estuvo condicionado porque adoptó la puesta a punto de Max Verstappen el sábado, ofreciéndole poco tiempo de adaptación, el piloto expresó que su baja de rendimiento también estuvo relacionada con un problema físico en el hombro izquierdo que sintió desde el arranque de la clasificación.

“Fue un poco difícil. No me sentí al 100% conmigo mismo hoy. Tuve un pequeño problema con mi hombro durante la calificación. Pero he hablado con el equipo, lo hemos revisado todo y mañana deberíamos volver al 100%”, dijo Pérez durante la rueda de prensa posterior a la sesión.

“(El dolor) estaba empeorando cada vez más a medida que se desarrollaba la calificación. Luché un poco más con eso. Fue un poco doloroso, simplemente se puso un poco peor y peor”.

Respecto al ritmo que mostró después del trompo de la Q3 explicó que podría calificar este como el fin de semana más duro que ha enfrentado con Red Bull hasta ahora.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Sí, ha sido la clasificación más dura, porque al no sentirme al 100 por ciento físicamente fue una gran limitación”.

“Fue un mal día, no hice una buena vuelta durante el día. En la Q1 se veía bien, pero simplemente no hicimos ningún progreso después de eso. No estaba al 100%, así que fue muy difícil sacar lo mejor del coche en la clasificación”.

Pérez apuntó desde el viernes que era importante tener una buena posición de arranque ante la complejidad de adelantar en el circuito de Barcelona. Partiendo desde la cuarta línea para él será vital la forma en que llegue a la primera curva.

“Seré agresivo ya que necesito hacer de mi carrera una carrera más rápida. Pero creo que debería estar en la mezcla, tenemos el ritmo, y deberíamos poder adelantar y, con suerte, ir con los líderes al principio de la carrera”.

