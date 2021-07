Pérez necesita mejorar con el compuesto blando en el GP de Austria

Sergio Pérez logró el cuarto lugar en el Gran Premio de Estiria celebrado en el Red Bull Ring el pasado fin de semana, pero para conseguirlo tuvo que ir de menos a más en el octavo fin de semana de la temporada 2021 de la Fórmula 1.

Durante las jornadas de práctica estuvo lejos del ritmo impuesto por su compañero Max Verstappen. En clasificación se ubicó quinto, pero avanzó al cuarto luego de la penalización de tres posiciones sobre Valtteri Bottas arrancando a lado del McLaren de Lando Norris.

La situación no cambió mucho para el mexicano durante el viernes del GP de Austria. Checo se metió al top 10 en la primera sesión, pero por la tarde descendió al undécimo luego de que no logró encontrar el ritmo adecuado con los neumáticos blandos.

"No me senti cómodo con el coche bajo los neumáticos blandos así que tenemos que hacer un análisis de lo sucedido", dijo Pérez en la zona de medios en el circuito de Spielberg.

"Estábamos un poco consternados con el ritmo a una vuelta, no me he sentido muy cómodo en el auto, toca entender las diferencias y, a partir de ahí, entender".

"Tenemos que trabajar en encontrar un mejor balance cuando tenemos bajo combustible para estar listos para el día de mañana".

Previo a que Pérez recibiera la goma más blanda, el mexicano se ubicó dentro de los cinco primeros con el compuesto medio, cercano a Max Verstappen. De igual forma sucedió con las simulaciones de carrera en la parte final, cuando la lluvia llegó al circuito, metiéndose en el grupo puntero con un tanque de combustible con mayor carga, una situación que lo esperanza.

"El ritmo de carrera es prometedor, es bueno. Esperemos ser competitivos el sábado, porque el ritmo de carrera tiene buen paso", expresó el mexicano quien consideró que el tema de los neumáticos no será un problema como el pasado fin de semana gracias a las bajas temperaturas porque "sentimos menos degradación que el fin de semana anterior".

