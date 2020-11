Pérez: tengo opciones para ser reserva en 2021 y regresar en 2022

El piloto mexicano Sergio Pérez realizó un zoom este lunes para medios mexicanos en las que reafirmó sus dos posibilidades para continuar en 2021: Red Bull o tomar el año sabático, pero destacó que en caso de que no se concrete esa oportunidad ya tiene oportunidades para volver después de un año sabático.

El integrante de Racing Point dijo que por ahora sigue en duda su futuro para la próxima temporada, pero que incluso ya trabaja en un plan para regresar en dos años.

“No tengo ninguna categoría que me motive lo suficiente que me motive para hacerlo. Si no es F1 quiero tomarme el tiempo para mí, para mi persona, ver que quiero de mi vida personal”

“Tengo ya opciones para volver a F1 en 2022”, explicó el mexicano.

Antes del Gran Premio de Bahréin, Checo dijo a FOX Sports Latinoamérica que posiblemente la decisión sobre su posibilidad en Red Bull se tomaría hasta el final de la temporada. Ahora, reconoció que existe un chance de estar en 2021 como piloto de reserva.

“Existe esa posibilidad, en su momento la tengo que discutir. Hay posibilidad de uno de los equipos más grandes de F1 de ser reserva. No estoy muy convencido de viajar a todas las carreras siendo reserva. En estos momentos de mi vida no sé si quiero viajar sin competir”.