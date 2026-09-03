Piastri advierte que la velocidad máxima en Monza será menor a la de Hungría

No se pueden dar más que unos pocos pasos por el paddock de Fórmula 1 del Circuito de Monza sin toparse con un cartel que te recuerde que este es el legendario "Templo de la Velocidad". Aunque parece que en 2026 ya no lo será tanto.

Las conversaciones previas al fin de semana del Gran Premio de Italia han girado en torno a la intriga sobre cómo se desarrollará la carrera y de cuánto más lentos serán los coches este año. Oscar Piastri, de McLaren, ha revelado que, en las simulaciones de su equipo, el coche alcanzaba velocidades máximas inferiores a las registradas en Hungría, cuyo trazado es mucho más lento y sinuoso.

Todo ello a pesar de que McLaren ha montado este fin de semana su "ala en H" de baja resistencia aerodinámica.

"En un circuito como este,

tienes un problema independientemente de

la dirección en la que vayas" Oscar Piastri

El factor limitante es la proporción entre rectas y curvas en Monza, así como la naturaleza de dichas curvas. En un circuito en el que los pilotos pasan casi el 80 % de la vuelta a pleno gas, las reservas eléctricas de cada coche se agotan rápidamente , y las oportunidades para recargar son escasas.

Se trata de una limitación fundamental de la fórmula actual, en la que casi el 50 % de la potencia proviene del sistema eléctrico. Para evitar que haya demasiados tramos de "levantar el pie y dejar rodar" o de "superclipping" —ambos muy mal vistos tanto por los pilotos como por los aficionados—, la FIA ha reducido la cantidad de energía que se puede recuperar a 5 megajulios por vuelta. Pero esto tiene el efecto secundario de reducir las velocidades máximas, ya que hay menos energía disponible.

"En un circuito como este, tienes un problema vayas por donde vayas", explicó Piastri.

"Si el límite de recuperación fuera más alto, estaríamos haciendo “super clipping” por todas partes y probablemente perderíamos 30 o 40 km/h al final de cada recta. Pero con la reducción del límite de recuperación, lo que significa que el “super clipping” es una cantidad más o menos normal, o razonable, sigue estando ahí.

"Obviamente, entonces no tienes tanta energía para gastar en las rectas, por lo que la velocidad máxima real es bastante baja. Así que esperaremos a ver qué velocidades máximas alcanzamos.

"En nuestras simulaciones, creo que en realidad fuimos más rápidos en la recta principal de Hungría que aquí, lo cual no tiene mucho sentido, pero se debe más bien a que simplemente no tenemos energía que gastar. Pero, de nuevo, si nos dieras energía para gastar, entonces no tendríamos dónde recuperarla, así que te encuentras con un problema vayas por donde vayas.

"En mi opinión, creo que esta es la dirección correcta a seguir y que es una cantidad razonable de "superclipping".

McLaren evaluó su concepto de alerón trasero pivotante durante los entrenamientos en Hungría Foto: Getty Images

La necesidad de gestionar la energía vuelta tras vuelta ha sido un tema polémico a lo largo de toda esta temporada. Aunque levantar el pie del acelerador y entrar en las curvas en punto muerto para ahorrar combustible y recuperar energía eléctrica ha sido una práctica habitual en la F1 desde que comenzó la era híbrida en 2014, ahora es algo mucho más frecuente.

El "superclipping", en el que los pilotos mantienen el acelerador a fondo pero el motor eléctrico genera un par negativo para convertir la energía cinética en energía eléctrica, es muy mal visto debido a la forma en que frena los coches de forma repentina mucho antes de las zonas de frenada tradicionales. Esto ha restado emoción a algunas de las curvas más desafiantes de la F1.

Los diferentes enfoques a la hora de desplegar y recuperar energía han dado lugar a más adelantamientos esta temporada, pero gran parte de ellos son inmerecidos, en el sentido de que dependen más de los niveles relativos de la batería que de la habilidad del piloto. Es probable que en Monza se vea más de esta "carrera de yo-yo", dada su naturaleza.

Esto no gustará a muchos aficionados, pero el titular de los derechos comerciales sigue insistiendo en que a la mayoría no le importa. "Un adelantamiento es un adelantamiento", opinó el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, a principios de este año, y añadió en una entrevista más reciente que "mucha gente cree que un clip es algo que te pones en el pelo".

"Creo que la carrera va a ser un caos, sobre todo al principio", afirmó Piastri.

"Obviamente, es un circuito que exige muchísima energía y cuenta con muchas rectas diferentes en las que puedes aprovecharla. Así que, sí, creo que la carrera podría ser bastante extraordinaria.

"Tenemos mucho tiempo para rodar en pista hasta entonces, así que ya veremos qué estrategia tiene cada uno y cómo acaba todo. Pero, sí, espero que sea bastante caótica, emocionante… elija usted qué perspectiva le gusta más, pero va a ser una carrera llena de acontecimientos de una forma u otra".