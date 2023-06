Piastri aprendió de seguir a Verstappen en la lluvia de Mónaco

El australiano finalizó décimo detrás de su compañero de equipo, Lando Norris, logrando un doblete de puntos para el equipo en una actuación que transcurrió sin mayores errores pese a las difíciles condiciones de carrera.

Piastri reconoció que sobrevivió a las 78 vueltas sin rozar las barreras, aunque admitió que estuvo a punto de hacerlo cuando hablaba por la radio del equipo.

"No creo que haya habido ningún toque, pero sí algunos momentos muy cercanos, especialmente con los neumáticos lisos".

"Una vez, encendí la radio para hablar y casi me estrello contra el muro a mitad de la oración. La próxima vez no lo haré. Pero he estado a punto".

Piastri, que calificó Mónaco como su fin de semana de F1 más difícil hasta la fecha, añadió que había aprovechado cuando Verstappen le sacó una vuelta para seguirlo y aprender sobre cómo conducir un coche de F1 en condiciones resbaladizas.

"Tener a Max justo delante de mí fue en realidad bastante útil en cierto modo, porque esa fue mi primera vez sobre slicks en una pista lluviosa en un coche de F1", dijo Piastri.

"Teniendo a Max ahí, obviamente sabía que si iba a haber alguien, probablemente iba a estar bien".

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Preguntado por Motorsport.com sobre si tuvo algún problema para seguir el ritmo del dominante RB19 cuando se redujo el agarre, Piastri reconoció: "Cuando llovía con los neumáticos lisos, como es lógico, él era muy cauto. Pude seguirlo bastante bien".

"Incluso cuando salimos con los intermedios, pude seguirlo bastante bien. Una vez que la pista se secó y él se sintió más cómodo, fue un poco más rápido".

"Pero al principio, me las arreglé para mantenerme detrás de él, que es lo mejor que he podido decir. Así que estuvo bien".

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, consideró que su piloto había cumplido el plan "más optimista" que el equipo podría haber previsto.

"En la carrera, hubo, en todo caso, otro elemento de la construcción como piloto, que es una situación de carrera en la que uno necesita en primer lugar, mantener (el coche) en la pista sin errores en los neumáticos de seco en una pista que se está mojando. Bastante mojada en algunos lugares".

"Luego, encontrar el ritmo entre los muros con neumáticos intermedios. Así que, para ser honesto, para ser un novato, este va a ser el plan más optimista que podríamos anticipar para Oscar".

