Piastri ya eligió el número con el que competirá en la Fórmula 1 2023

Oscar Piastri ha elegido correr con el número 81 para su debut en la Fórmula 1 con McLaren en 2023.

El australiano, que ha estado en el punto de mira en los últimos tiempos debido a la diatriba desatada por el anuncio de Alpine y todo lo que ha seguido, será la próxima temporada el abanderado de la cuadra de Woking, que terminó su relación con Daniel Ricciardo antes de tiempo para dejarle paso.

Entrevistado en el podcast del GP de Australia "The Fast Lane", Piastri reveló qué figura quiere poner en el morro de su monoplaza cuando esté en la parrilla con sus nuevos compañeros de circo.

Oscar Piastri Photo by: Getty Images

"Básicamente, cuando tuve que participar en mi primera carrera, tuve que elegir un número de uno o dos dígitos, así que fui a una tienda de suministros para coches a comprarlo", cuenta este joven de 21 años nacido en Melbourne.

"El problema es que sólo tenían el 1, pero por razones obvias no podía usar sólo ese, así que conseguí dos y durante un par de carreras tuve el 11.

"Cuando más tarde nos inscribimos en las carreras estatales de Victoria, alguien ya había elegido el 11, así que tuve que cambiar el número", dijo.

"No sé por qué razón, no lo recuerdo exactamente, pero al final corrí con el 81, sólo cambiando el 8 como primer dígito del par".

"Más tarde también corrí con otros números, y luego volví a utilizarlo en Europa cuando hice la Fórmula 4 británica y la Copa del Norte de Europa de Fórmula Renault con Arden. A partir de ahí siguió siendo mío".

Oscar Piastri, Reserva Alpine F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Según el reglamento elaborado en 2014, los pilotos son libres de elegir con qué número compiten y, en caso de doble solicitud, tendrá prioridad el competidor que haya terminado primero en el campeonato anterior.

Desde este punto de vista, Piastri se mostró bastante tranquilo, sonriendo: "McLaren tendrá que hacer una petición formal cuando hagan mi inscripción, pero hace mucho tiempo que nadie utiliza el 81, así que debo estar bastante tranquilo de que no me lo van a robar. Yo diría que es algo seguro".

En la historia de la F1, este número fue utilizado por Maurice Trintignant en su Simca en el GP de Alemania de 1951 celebrado en Nurburgring, mientras que en 1957 apareció en el coche de Tony Benadies para las 500 millas de Indianápolis.

De momento, sin embargo, está por ver cuándo podrá Piastri hacer su primera salida con el McLaren, ya que sigue teniendo contrato con Alpine hasta finales de 2022.

"Todavía no estoy seguro de cuándo podré conducirlo y no lo sabemos. Obviamente, es algo que estamos discutiendo con Alpine en este momento. Veremos qué nos depara el resto del año, por ahora no lo sé".