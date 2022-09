Ricciardo no descarta ser piloto de reserva en la F1

Cargar reproductor de audio

McLaren anunció antes del GP de Bélgica que se separará de Ricciardo al final de esta temporada.

Alpine, Haas y Williams tienen asientos libres que podrían ser opciones para Ricciardo.

El australiano ha indicado que quiere superar el triplete Spa/Zandvoort/Monza antes de mirar seriamente junto a su equipo de dirección lo que está disponible para 2023.

"Ciertamente, me gusta intentar orientarles", dijo Ricciardo a los medios en el GP de los Países Bajos. "Pero todo está también muy fresco. Lo que supongo es que hay que tener cuidado, y esto es sólo en general, especialmente con una decisión como esta, nada puede ser emocional".

"Así que por eso quiero hablar de ello una vez que haya terminado el triplete. Spa fue Spa, pero de repente, volvemos a otro fin de semana (de carrera). Así que probablemente no tendré la oportunidad de desconectar del todo y sentarme hasta el final del triplete".

"Así que realmente no le estoy diciendo 'no', a nada por ahora. Es como... vamos a conseguir todo allí. Y luego, después del triplete, tal vez ver lo que está disponible".

"Y probablemente sabré más dónde está mi cabeza, y entonces empezaré a marcar y tachar algunos. Lo digo como si fuera a haber un millón de opciones. Probablemente no. Pero sí, tengo la mente muy abierta".

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Preguntado por si estaría interesado en un "proyecto", es decir, utilizar su experiencia para ayudar a progresar a un equipo como Haas o Williams, no lo descartó.

"Creo que porque todavía me encanta, definitivamente todavía tengo la capacidad de amar un proyecto".

"Pero, por supuesto, si se trata de un proyecto más largo, o de uno en el que vas a ganar mañana, ¡voy a ir a por las victorias rápidas! Son cosas en las que definitivamente voy a pensar".

"Y tampoco quiero ser demasiado testarudo o cortoplacista como 'oh, no, no me interesa eso'. Lo pensaré todo respetuosamente".

Otra posibilidad sería un año sabático y, potencialmente, un año como piloto reserva en uno de los tres equipos punteros, lo que le permitiría estudiar cualquier opción que se abra en 2024.

"Estoy bastante abierto con cualquier escenario. Creo que hay pros y contras con todo ello. Creo que también hay pros con tener algo de tiempo libre".

"En la actualidad, los 18 meses que he tenido han sido más desafiantes que no, así que quizás un tiempo fuera me vendría bien, pero, obviamente, mantenerse activo es bueno".

"Por eso quiero escuchar todo. Incluso si se trata de ser reserva, como yo no quiero ser demasiado orgulloso para decir, 'demasiado bueno para eso', o lo que sea. Sólo quiero escuchar todo, y ver lo que tiene sentido".

"Y de nuevo, podría ser algo que me prepare mejor para el futuro. Y el año que viene es uno de esos años en los que hay que tener un poco de paciencia, tal vez".

