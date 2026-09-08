No esperen un nuevo acuerdo de Piastri con McLaren tras la extensión de Norris: "Estoy bien por ahora"

Oscar Piastri insiste en que "no hay prisa" por entrar en negociaciones contractuales con McLaren a pesar de las nuevas preguntas sobre su posición a largo plazo dentro del equipo.

El interés se ha desencadenado por el anuncio de McLaren a finales de agosto de que había firmado una extensión de contrato con el compañero de equipo de Piastri, Lando Norris, hasta finales de 2030.

El futuro de Piastri en McLaren había quedado en duda durante el verano europeo al extenderse rumores de que Max Verstappen estaba negociando para trasladarse allí desde Red Bull. Estos finalmente resultaron ser una táctica de negociación por parte de la dirección de Verstappen, que luego cerró una extensión con Red Bull.

"Estoy bien por ahora", dijo Piastri a medios, incluido Motorsport.com, en Monza cuando se volvió a plantear la cuestión de su situación contractual.

"Quiero decir, el mío todavía dura un tiempo, así que no hay ninguna prisa por entrar en esas conversaciones, pero creo que es bueno. No es ninguna sorpresa: él [Norris] acaba de ganar el campeonato con el equipo, y el equipo ha ganado dos veces el campeonato de constructores.

"Siento que tenemos muchas de las piezas correctas del rompecabezas aquí en el equipo, y este año obviamente ha sido un poco más difícil que los dos últimos, pero ojalá estemos volviendo a encontrar el rumbo, pudiendo ganar carreras y luchar al menos por victorias.

"Obviamente es bueno para el equipo tener esa estabilidad".

El acuerdo inicial de Piastri con McLaren cuando empezó a competir con el equipo en 2023 habría expirado al final de esta temporada, pero a principios del año pasado firmó una extensión "multianual" que se entiende que se extiende al menos hasta finales de 2028. Por tanto, hay sustancia en su argumento de que tiene mucho tiempo para evaluar sus opciones.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El acuerdo de Norris está ligeramente desfasado con el de Piastri. Debutó en la F1 con McLaren en 2019 y firmó por última vez una extensión "multianual" en 2024, que se creía que se extendía hasta finales de 2027.

"No creo que [la larga extensión de contrato de Norris] cambie demasiado para mí", añadió Piastri.

"Probablemente sea mejor para nosotros como pilotos que haya un poco más de estabilidad en general, pero Max ha tenido contrato todo este tiempo y se ha hablado de su contrato prácticamente todos los años durante los últimos dos o tres años. Estoy seguro de que hay cláusulas en ambas direcciones en varios momentos a lo largo de estos contratos, así que me sorprendería mucho que hubiera contratos enormes que no tengan margen de maniobra por parte del equipo o del piloto.

"Pero creo que significa el compromiso mutuo, lo cual es algo bueno si así es como van las cosas, y simplemente significa la intención de querer trabajar juntos, de querer que funcione, en lugar de un acuerdo de uno o dos años.

"Incluso un acuerdo de dos años no es tan corto, pero uno de un año… obviamente es agradable tener un poco más de certeza sobre cómo van a ir las cosas. Y si las cosas siguen yendo como esperas entre tú y el equipo, entonces es bueno tener ese marco ya establecido."