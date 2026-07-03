Por qué Oscar Piastri responde diferente a los rumores sobre Max Verstappen y McLaren

Los rumores de que Max Verstappen está en conversaciones con McLaren sobre un posible fichaje han cobrado fuerza desde el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 del pasado fin de semana, pese a un movimiento tardío del CEO Zak Brown para descartar esa posibilidad.

Naturalmente, los dos actuales pilotos de McLaren fueron interrogados sobre este tema antes del GP de Gran Bretaña en Silverstone, y la divergencia en su línea de pensamiento resultó intrigante. Lando Norris se mostró confiado, diciendo que creía que podía vencer a cualquiera, así que podría manejar tener a Max como compañero de equipo.

Oscar Piastri, sin embargo, al desviar los rumores, pareció asumir tácitamente que si tal movimiento llegara a producirse, él sería el piloto que se marcharía para dejar sitio a Verstappen.

"Para mí, en realidad no significa mucho", dijo Piastri a medios, incluido Motorsport.com. "Obviamente, Max, con el talento que tiene, está mirando opciones.

"Estoy muy contento con quien soy. Me han dicho varias veces que ellos [McLaren] están contentos conmigo y confío en ellos.

"También tengo un contrato en vigor. Así que, sí, para mí no cambia nada. Solo intento seguir un camino exitoso".

En muchos sentidos, este es un ejemplo clásico de una narrativa que desarrolla su propio impulso y se descontrola: se ve a un piloto o a su manager tomando café con el jefe de otro equipo, y se asume que una charla informal es la fase inicial de una negociación contractual importante.

A veces realmente es solo un café y una charla. En otras ocasiones, la verdadera agenda es sacar algo a la luz para fortalecer la posición de una persona en una negociación completamente distinta. En este caso, por ejemplo, Verstappen y su equipo de gestión están mostrando a Red Bull el proverbial látigo: se sabe que quieren permanecer dentro de esa familia a largo plazo, pero requieren ciertas garantías sobre rendimiento y desarrollo.

En este contexto, a Verstappen no lo perjudica que se le vea hablando con McLaren, o viceversa, ya que Brown no quiere que sus pilotos se acomoden demasiado. De ahí que no hubiera desmentido en ese momento; fue solo cuando ciertos elementos de los medios comenzaron a anunciarlo como un acuerdo cerrado cuando Brown actuó para aplastar definitivamente los rumores.

Se entiende que ha habido cierta agitación entre bastidores, y que el equipo de gestión de Piastri ha respondido negativamente al impulso creciente de las conversaciones sobre Verstappen.

Piastri finalmente terminó a más de medio minuto de su compañero de equipo, Norris, en España. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Por su parte, se entiende que McLaren ha enfriado ligeramente su entusiasmo por Piastri, después de liberarlo del programa de desarrollo de pilotos de Alpine a mediados de 2022. Tras construir una ventaja convincente en el campeonato mundial del año pasado —liderando por 309 puntos frente a los 275 de Norris y los 205 de Verstappen después de ganar en Zandvoort, la ronda 15 de las 24—, la forma de Piastri decayó en las carreras siguientes y solo logró tres podios más durante el resto de la temporada.

Aunque McLaren mantiene una política de igualdad de oportunidades entre sus pilotos, se encontró constante y debilitantemente bajo fuego en el tribunal de la opinión pública, y siendo objeto de teorías conspirativas inverosímiles que afirmaban que Norris recibía un trato favorable. Hubo quienes en el entorno de Piastri alimentaron activamente ese fuego, en un momento utilizando su cuenta para volver a compartir una publicación de Instagram que citaba al ex ‘maestro de ceremonias’ de la F1 Bernie Ecclestone diciendo que McLaren estaba priorizando a Norris.

Antes de esta temporada, Piastri reveló que había trabajado intensamente durante el invierno para resolver lo que lo estaba frenando en pistas de bajo agarre. También cambió su entorno en los fines de semana de carrera.

En cuanto al cara a cara en clasificación, Piastri está empatado con Norris en 2026 en los grandes premios, aunque Norris lo ha superado en clasificación en todos los sprints. Piastri está un punto por delante en el campeonato, aunque el panorama de puntos se ve enturbiado por los fallos relacionados con la fiabilidad que han sufrido ambos pilotos.

No obstante, Piastri dijo que tenía "deberes" que hacer después de Barcelona, donde terminó un distante quinto puesto, a 35 s de su compañero de equipo.

"No era necesariamente una cosa específica de circuitos como Barcelona o Austria", dijo en Silverstone.

"Todas esas clases de temperaturas eran el problema. Unas cuantas cosas en general que podríamos haber estado haciendo mejor. Creo que Barcelona fue un poco una llamada de atención.

"Austria volvió a estar donde deberíamos haber estado. Creo que había algunos aspectos específicos en ese tipo de circuitos y ese tipo de carreras, gestionar neumáticos y cosas así.

"No creo que la capacidad de poder hacerlo estuviera realmente nunca en duda. Era solo asegurarnos de estar en los lugares correctos y hacer las cosas correctas en el desarrollo".

Así que, aunque los rumores sobre Verstappen probablemente no lleguen a nada, está claro que Piastri es consciente de que hay margen de mejora por su parte.