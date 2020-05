Piero Ferrari, sobre Vettel: "Como un matrimonio, ha llegado a su fin"

Ferrari comunicó el martes que Vettel no continuará en su equipo de Fórmula 1 para la temporada 2021, lo que marcará el final de una relación entre el fabricante italiano y el piloto alemán que comenzó en 2015.

Mientras se espera por lo que pueda suceder con el campeonato de este año, que se encuentra en pausa por la pandemia del coronavirus, Vettel aún no logró el objetivo de ser campeón con Ferrari, habiendo sido dos veces subcampeón (2017 y 2018).

"Es una hermosa historia que podría haber sido mucho más hermosa. Y que se termina", dijo Piero Ferrari, vicepresidente de Ferrari, a la publicación italiana Quattroruote.

Al momento de ampliar sobre la salida del cuatro veces campeón del mundo de F1, el hijo de Enzo Ferrari agregó: "Hemos llegado al final de la relación con Vettel por varias razones, de su parte y de parte del equipo. Ya no vivimos bien juntos y nos separamos: es como un matrimonio, ha llegado a su fin".

"No se trata de tener el mejor piloto o el mejor auto. He tenido una gran confianza y un gran respeto por Sebastian en muchos momentos porque ha hecho algunas grandes carreras. Luego no sé si no entendía el auto o nosotros no lo entendíamos, pero cosas así pueden pasar. Este no es el momento de buscar responsabilidades en nadie".

En cuanto al reemplazante de Vettel en Ferrari, Motorsport.com adelantó que Carlos Sainz es el elegido y se espera un anuncio para los próximos días, algo que concuerda con las declaraciones de Piero Ferrari al respecto.

"Tal vez un joven que ya tiene algunos años de experiencia sería mucho mejor", comentó sobre quien será el compañero de Charles Leclerc.