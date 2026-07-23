Los pilotos de Racing Bulls lucharon duro en Spa y luego compartieron un vuelo de EasyJet: ¿de qué hablaron?

Uno pensaría que los pilotos de Formula 1 viajarían exclusivamente en jet privado o en clase business y primera clase. Bueno, no siempre es así para la pareja del equipo junior de Red Bull, Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Después del fin de semana en Spa, Lawson compartió una foto en redes sociales en la que se veía a la pareja volando de regreso a casa en un vuelo de EasyJet, sentados unas filas detrás de la parte delantera junto a otro pasajero. Ahora, tras llegar al paddock de Hungaroring, ambos confirmaron que, a diferencia de muchos de sus rivales, que suelen obsequiar a sus seguidores con fotos desde jets privados, ellos todavía viajan regularmente en vuelos comerciales, incluidas aerolíneas de bajo costo.

Para Lindblad, la razón es sencilla.

"No tengo mucho dinero, así que sigo yendo en vuelos comerciales normales", dijo. "No hay nada malo en eso. He hecho todo así hasta ahora. Si puedo ahorrar un poco de dinero, mejor ahorrar algo de dinero aunque tenga más. Así que estoy muy contento viajando en EasyJet".

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El equipo reservó los asientos de los dos cerca el uno del otro, con Lawson quedándose con el asiento de ventanilla y Lindblad acabando en el del medio.

"Al equipo le gusta ponernos cerca el uno del otro", explicó Lindblad. "Uno no va a estar en la fila uno y el otro en la fila 27. Eso es un poco grosero. Así que se suponía que íbamos a estar en 3D y 3F.

"La mujer se molestó mucho cuando dije que yo estaba en el pasillo. Yo simplemente dije: 'Si quieres quedarte ahí, puedo ir en el asiento del medio'. Así que sí, Liam y yo estábamos uno al lado del otro".

El dúo tenía mucho que comentar en el vuelo después de protagonizar una de las luchas más reñidas del Gran Premio de Bélgica.

Lindblad adelantó a su compañero de equipo durante la carrera después de que ambos rodaran en paralelo por Eau Rouge y por la recta de Kemmel, con Lawson yéndose a la escapatoria de Les Combes para evitar el contacto.

Esa batalla salió naturalmente durante el viaje de vuelta a casa.

"Sí, hablamos de ello", dijo Lindblad. "Sinceramente, tenemos una relación muy buena. Corrimos duro en Spa, y en cuanto nos vimos después de la carrera, me dijo: 'Bien hecho' y 'Buena carrera'. Me pareció realmente impresionante por su parte.

"Siempre he intentado hacer lo mismo. Cuando sufría en la clasificación y él estaba en Q3, le decía: 'Bien hecho' cuando lo veía.

"Creo que hemos estado logrando muy bien ese equilibrio dentro y fuera de la pista. Cuando estamos en el coche, luchamos duro. Pero fuera de la pista, tenemos una buena relación. Nos llevamos bien. Seguro que algunos de los retos de TikTok que hacemos ayudan a ese vínculo.

Liam Lawson, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Así que sí, hablamos de ello. Al final, cuando estamos fuera del coche, somos tipos normales. Realmente no nos importa".

Lawson también confirmó que no le guardaba rencor a su compañero de equipo, pese a tener que tomar una acción evasiva durante la carrera.

"En realidad fue una lucha muy, muy buena", dijo. "No conozco muchos coches que hayan ido en paralelo por Eau Rouge y hayan seguido por toda la recta como lo hicimos nosotros.

"El fin de semana pasado, él fue claramente más rápido. No era algo contra lo que pudiera luchar demasiado, sinceramente. De todos modos, se iba a alejar de mí. Así que todo bien".