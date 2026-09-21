Pirelli: en Bakú, el verdadero reto es controlar la temperatura de los neumáticos

La Fórmula 1 se encamina hacia la recta final de la temporada y lo hace empezando por Bakú, donde dará comienzo la primera tripleta, a la que seguirá otra, para luego adentrarnos en las últimas carreras, una vez se haya definido el calendario. La clasificación parece haber tomado ya un rumbo claro, con Andrea Kimi Antonelli como líder y con un Mercedes que disputará su última carrera antes de introducir el paquete de novedades en Malasia.

Sin embargo, eso no significa que no queden aún muchas historias por contar esta temporada, y Bakú ha sido a menudo una de esas carreras capaces de ofrecer carreras impredecibles, que pueden dar un vuelco por un incidente o la salida del coche de seguridad. Precisamente aquí, el año pasado, el Mundial comenzó a tomar un rumbo particular, con el abandono de Oscar Piastri y la victoria de Max Verstappen.

La capital de Azerbaiyán, donde este año se correrá el sábado, ya que el domingo es festivo, acoge un circuito urbano atípico, rapidísimo, de más de seis kilómetros de longitud y compuesto por veinte curvas con numerosos tramos de 90 grados, pasos estrechos por el casco antiguo y una recta interminable en la que los coches alcanzan velocidades muy elevadas.

Aquí surge el aspecto curioso, ya que con las unidades de potencia de este año muchos esperan que la batería se agote rápidamente a lo largo de los dos kilómetros de recta, pero en el resto de la vuelta habrá muchas oportunidades para recargar la batería y, dado que todas son curvas lentas en las que el factor potencia es relativo, ni siquiera debería sorprender que la FIA permita, en algunos tramos, apagar el MGU-K utilizando únicamente el motor térmico.

De cara al fin de semana, se han repavimentado algunos tramos del asfalto, en concreto en las curvas 2, 3 y 4. Como suele ocurrir en los circuitos urbanos, el agarre inicial será reducido y la evolución de la pista muy marcada, con un agarre que aumentará rápidamente a medida que el caucho se vaya depositando sobre el asfalto.

Pirelli ha elegido la gama más blanda: C3 para la dura, C4 para la media y C5 para la blanda. A diferencia del año pasado, falta la C6, que hace doce meses se designó como «Soft», pero no llegó a utilizarse en carrera; además, en la clasificación muchos pilotos optaron por rodar con el neumático «Medium», ya que consideraban que era más fácil de gestionar.

El asfalto de Bakú es liso, poco abrasivo y tiende a generar niveles de desgaste moderados. Es un escenario que apunta a una carrera de una sola parada, con el C5 como candidato para cubrir tandas muy largas. En Bakú siempre existe el riesgo de «graining», que podría aparecer en las primeras sesiones, cuando el agarre aún sea limitado, y será interesante ver cómo evoluciona a lo largo del fin de semana, lo que también podría llevar a tener en cuenta el neumático duro. Por lo general, sin embargo, el C4 se ha comportado muy bien este año.

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Bakú, a pesar de ser un circuito urbano, impone grandes cargas a los neumáticos: la larguísima recta principal y las numerosas aceleraciones desde baja velocidad lo convierten en un típico trazado de «stop and go», donde la estabilidad en la frenada y la tracción a la salida de las curvas son fundamentales. A esto se suma otro elemento: el hecho de que la zona en la que se podrá utilizar el alerón abierto se adelantará con respecto al año pasado.

Teniendo en cuenta lo mucho que el rebufo ayuda este año a marcar la diferencia en ciertos contextos, en carrera se podrían alcanzar velocidades muy altas que someterán a los neumáticos a un gran estrés. Uno de los aspectos más interesantes será la gestión de las temperaturas.

El tramo a todo gas que une la última curva con la primera favorece el enfriamiento de los neumáticos, un fenómeno acentuado por la evolución de las llantas. Esto puede aumentar el riesgo de bloqueos en las frenadas más exigentes, sobre todo en las delanteras, y requerirá una atención especial por parte de los pilotos.

No es un tema que deba subestimarse, sobre todo porque este año la importancia de la recuperación de energía con el motor eléctrico hará aún más difícil calentar los frenos. Ya en las primeras carreras, Pirelli había detectado un aumento de los microbloqueos en condiciones específicas, y Bakú es uno de esos circuitos en los que este tema podría resultar aún más delicado.