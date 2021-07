Pirelli cree que algunos apostarán por el blando en la carrera sprint

A diferencia de un fin de semana de carrera normal, en el que los 10 primeros pilotos empiezan la carrera con los neumáticos con los que han pasado desde la Q2, mientras que el resto de la parrilla puede elegir libremente con qué compuesto salir, ninguno de los pilotos está obligado a empezar la carrera sprint de este sábado con neumáticos con los que disputaron la clasificación del viernes.

El consenso en el paddock en las últimas semanas ha sido que el compuesto medio sería la opción por defecto para la prueba de 17 vueltas.

Sin embargo, Isola cree ahora que la baja degradación observada en la FP1 y en las tandas largas realizadas con el que ahora es el compuesto blando de la carrera del 70º aniversario del año pasado en Silverstone sugieren que algunos pilotos podrían optar por el blando y favorecer el rendimiento temprano sobre la durabilidad.

De hecho, en el evento de 2020, Kimi Raikkonen completó un relevo de 25 vueltas al final de la carrera, mientras que Esteban Ocon hizo 22 vueltas desde el principio, con el depósito de combustible lleno.

Los que más probablemente apuesten por los blandos son los coches potencialmente rápidos que están cerca de la parte trasera de la parrilla, como Lance Stroll (15º), Yuki Tsunoda (16º) y Raikkonen (17º).

Incluso si sus neumáticos se caen en las últimas vueltas, es poco probable que retrocedan mucho más de donde empezarán. Cualquier coche de seguridad o coche de seguridad virtual jugará a favor de los neumáticos blandos, permitiéndoles alargar la vida de los mismos.

Los equipos tendrán una mejor idea de lo que pueden hacer esta tarde después de la FP2 del sábado, que se dedicará a tandas más largas.

"Es difícil predecir si los equipos van a utilizar solo el medio para la clasificatoria al sprint o también el blando", dijo Isola.

"Porque si nos remontamos a la segunda carrera, por ejemplo, que tuvimos en Silverstone el año pasado, donde el compuesto blando que tenemos esta semana era el compuesto medio, tuvimos algunos pilotos que fueron capaces de hacer relevos más largos que lo que dura la carrera al sprint con el blando sin alta degradación".

"Tuvimos por ejemplo a Ocon, Leclerc, Stroll, Raikkonen y Giovinazzi. Todos ellos realizaron largos stints con el compuesto C3. Así que creo que, teniendo en cuenta que el año pasado tuvimos condiciones similares en términos de temperatura, eso es una buena indicación de lo que pueden elegir".

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Sinceramente, antes de venir aquí, estaba más o menos convencido de que todo el mundo intentaría hacer la clasificatoria al sprint con el compuesto medio. Pero hoy, si me preguntas, no estoy tan seguro. Y probablemente podamos ver una mezcla de compuesto blando y medio".

"Si ocurre, obviamente, es muy interesante, porque con este nuevo formato, todo el mundo estaba pensando que la clasificatoria al sprint es con el mismo compuesto para todos. Quizá no sea así".

A la pregunta de Motorsport.com, Isola admitió que los datos sugieren que algunas combinaciones de coche y piloto tienen muchas más posibilidades de hacer durar el blando.

"No quiero contar demasiados secretos, porque obviamente vemos los datos, y hay una indicación de los coches que están utilizando los neumáticos de una manera mejor o de una manera peor", dijo. "Pero creo que si miras las carreras anteriores, hay algunos coches que son capaces de utilizar los neumáticos mejor que otros".

"No puedo excluir que alguien, sobre todo en la parte de atrás, pueda intentar salir con el blando, y quizás atacar al principio. Son solo 17 vueltas, así que no es una carrera muy larga en la que se pueda presionar al máximo. Y para algunos pilotos de atrás, no quiero decir que no haya nada que perder, pero seguro que pueden intentar algo diferente".

Isola también confirmó que el debut oficial del nuevo neumático trasero de Pirelli, que se probó en los entrenamientos de Austria, había ido bien: "El nuevo neumático es casi transparente en comparación con el antiguo. No hay cambios en el equilibrio ni es necesario cambiar nada en el coche. Es una construcción bastante buena, es más robusto, podemos utilizar una presión más baja. Ese era el objetivo. Estoy contento con la introducción".