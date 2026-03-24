El plan de Pirelli para evitar las carreras de una sola parada en la F1 2026

La estrategia de paradas en boxes suele ser un factor decisivo en los Grandes Premios de Fórmula 1, y el de Hungría de 2019 es un ejemplo clásico de ello. Max Verstappen intentó que la estrategia de una sola parada funcionara, pero finalmente no pudo hacer frente a Lewis Hamilton, que realizó dos paradas y completó una remontada en los últimos compases con neumáticos más nuevos para hacerse con la victoria.

Obviamente, el debate entre una carrera de una parada frente a una de dos paradas ha estado presente a lo largo de los años, pero es un dilema al que los equipos aún no se han enfrentado en la actual campaña de 2026. La temporada solo lleva dos rondas, pero tanto Australia como China fueron ganadas por Mercedes con una simple estrategia de una parada, mientras que muchos de los demás pilotos de cabeza completaron la misma estrategia, ya que el desgaste de los neumáticos es menor al inicio de este nuevo reglamento.

Esto se puede atribuir a varias razones. La primera es que Pirelli fabrica una goma más resistente, habiendo eliminado el compuesto C6 más blando y ofreciendo solo una gama de neumáticos más ligeros y estrechos, del C1 al C5. Pero el factor más importante es el chasis radicalmente diferente, ya que el peso mínimo regulado se ha reducido en 32 kg, con una carga aerodinámica significativamente menor.

Esto significa que no hay tanta carga sobre el caucho, especialmente en las curvas, ya que los pilotos a menudo tienen que levantar el pie y rodar en punto muerto para preservar la batería, dado que las unidades de potencia dependen ahora de una distribución de energía eléctrica cercana al 50:50. Todo ello ha dado lugar a tiempos de vuelta más lentos —la pole en China el año pasado fue 1,423 s más rápida que en 2026—, lo que significa que la durabilidad de los neumáticos es mayor que en las monstruosas máquinas de efecto suelo.

Pero esto es solo el comienzo de un nuevo ciclo de normas y, en medio de las numerosas peticiones de los pilotos para que se introduzcan ajustes en este reglamento imperfecto, el responsable de Pirelli Motorsport, Mario Isola, ha afirmado que existe la opción de cambiar la gama de neumáticos para ampliar las posibilidades estratégicas.

"El objetivo para los nuevos neumáticos era similar al del año pasado, es decir, tener una combinación de una parada y dos paradas con los tres compuestos adecuados para la carrera", declaró Isola, que dejará el fabricante italiano este verano, en China.

"Así que trabajamos en torno a este concepto para intentar generar la misma situación que el año pasado, sin saber exactamente cuál era el rendimiento de los nuevos coches ni cómo estos gestionaban o utilizaban los neumáticos.

"Hay una huella diferente, hay un par diferente, hay elementos diferentes. Ahora lo sabemos, y creo que, en cualquier caso, no hemos estado lejos del ideal en Melbourne y aquí también, por lo que las elecciones para las primeras carreras siguen siendo buenas elecciones".

Mario Isola, director de competición, Pirelli Motorsport Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Obviamente estamos recopilando datos, pero cuando estuvimos probando allí, viendo el resultado de las pruebas, se supone que en Baréin se utilizarán los C1, C2 y C3; probablemente, viendo el resultado de las pruebas de pretemporada, también era posible optar por los C2, C3 y C4, es decir, un paso más blando.

"Lo tendremos en cuenta en general, así que si en algunos circuitos necesitamos ir un paso más blando, existe la posibilidad de cambiar la selección. Hemos enviado un borrador de selección a los equipos y ellos tienen una idea para toda la temporada, pero podemos cambiar la selección de acuerdo con la FIA, por lo que todavía existe la posibilidad de mover, un poco, la selección hacia el lado duro o, muy probablemente, hacia el lado blando".

Isola añadió que esto presenta similitudes con 2017, año en el que un piloto ganó con la estrategia de una sola parada en 13 de las 20 ocasiones. Esto se produjo después de que la F1 introdujera varios cambios en el reglamento, como el aumento del ancho de los neumáticos en un 25 % para mejorar el agarre mecánico, pero, obviamente, eso se tradujo en una mayor durabilidad. Como resultado, Pirelli introdujo una gama más amplia para 2018 —con la llegada del compuesto hiperblandos— para intentar crear más posibilidades estratégicas.

Pero es demasiado pronto para afirmar que el fabricante italiano debería hacer lo mismo para 2027, sobre todo porque, como ocurre con cualquier cambio en el reglamento, los equipos seguirán desarrollando sus monoplazas a lo largo del año.

"También hay que tener en cuenta que los monoplazas que corren ahora probablemente sean bastante diferentes de los que correrán en la segunda mitad de la temporada", dijo Isola.

"Eso significa que, si los coches son mucho más rápidos, la carga sobre los neumáticos también es mucho mayor y la selección podría ser ideal. Así que hay una curva de desarrollo bastante pronunciada al principio. Lo sabemos por temporadas pasadas".