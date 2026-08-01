Por qué el progreso "no será suficiente" para Red Bull hasta que pueda darle a Verstappen un coche ganador

El jefe del equipo Red Bull de Fórmula 1, Laurent Mekies, dice que su escudería no puede sentirse demasiado satisfecha por el progreso que ha logrado este año hasta que pueda empezar a ganar carreras, lo que comienza por controlar la imprevisibilidad del RB22.

La escudería de Milton Keynes comenzó 2026 como el cuarto equipo más rápido, por detrás en carga aerodinámica y también con dificultades para lograr arranques fiables con su primera unidad de potencia propia.

Pero Red Bull ha dado grandes pasos desde entonces, resaltados por un segundo puesto muy ajustado de Max Verstappen en Austria antes de otros dos podios en Bélgica y Hungría.

Sin embargo, tanto la brecha con los líderes como las desconcertantes inconsistencias de comportamiento del RB22 significan que, aunque Red Bull pueda sentir que va por el buen camino con las mejoras que ha acumulado en el coche de 2026, no puede estar satisfecho hasta que alcance el escalón más alto del podio.

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"No cuenten conmigo para decir que estamos satisfechos, porque no lo estamos", dijo Mekies después de que Red Bull terminara la primera parte de la temporada cuarto en la clasificación de constructores. "No estaremos satisfechos hasta que volvamos a tener un coche de carreras que tenga el ritmo para ganar por méritos propios. No firmamos por otra cosa que no sea ganar carreras.

"Sabemos dónde empezamos, por qué empezamos ahí, cuando ponemos las cosas en perspectiva con el empuje tardío del año pasado y con las aventuras de la unidad de potencia.

"Pero tengo que decir bien hecho [a] todos, del lado de la unidad de potencia, del lado del chasis. Parte del progreso en tiempo por vuelta ha llegado a través de actualizaciones, otra parte ha llegado gracias a mucha gente entre bastidores, nuestras 2.000 personas que han estado trabajando para aportar un poco más a cada área, de algunas de ellas nunca oyes hablar.

"Pero nos devolvió a las posiciones en las que estamos ahora, luchando en cada carrera por el podio."

Laurent Mekies, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Max Slovencik / Getty Images

Por qué el Red Bull ha sido tan difícil de domar

El segundo puesto de Verstappen en Budapest, aprovechando errores no forzados de Ferrari y de un Oscar Piastri que abandonó por una falla en la caja de cambios de su McLaren, sin duda favoreció a la escudería después de que tanto él como Isack Hadjar nunca lograran obtener un equilibrio constante de lo que parece ser un coche aerodinámicamente sensible y difícil de mantener funcionando con fluidez.

"Creo que nunca conseguimos darles a Max e Isack un coche con el que pudieran apretar", concedió Mekies. "Si miro atrás a los comentarios de los pilotos en Spa o en Austria, probablemente habrían dicho que el coche estaba más o menos dentro de lo esperado en cuanto a cómo debía sentirse y lo que les permitía hacer.

"Ese nunca fue el caso este fin de semana, ciertamente peor el viernes y el sábado en comparación con [la carrera], pero aun así tengo que decir que probablemente no les daba una muy buena sensación a los pilotos.

"No obstante, creo que es justo decir que solo Lando [Norris] era claramente más rápido que Max, y creo que a todos los demás podría haberlos igualado o batido, así que supongo que es positivo porque significa que tenemos margen para mejorar con el paquete actual.

"Intentaremos ver por qué estamos tan al límite en cuanto al equilibrio del coche, el equilibrio en curva, el coche rindiendo, el coche no rindiendo, porque ha sido un trabajo duro para los pilotos, pero también para el equipo, en estas últimas carreras mantener el coche en su ventana."

Cuando se le preguntó por qué era así, Mekies sugirió que hay una sensibilidad inherente a las condiciones externas, como el viento o daños aerodinámicos menores por restos, que puede tener un gran impacto en cómo se siente el RB22 al conducirlo. No es un fenómeno reciente, sino que parece ser un rasgo que el equipo ha estado intentando controlar desde el primer día.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Nuestro coche ha sido muy sensible a una serie de pequeños factores desde la primera carrera, y también sufrimos mucho en la primera parte de la temporada", explicó el francés.

"Basta con que recojas un poco de daño, ya sea en la grava, en los pianos, que tengas una dirección del viento diferente, y todo está un poco al límite en términos de rendimiento.

"No solo probablemente pagas un precio en tiempo por vuelta, sino que también elimina la confianza del piloto. No es un tema nuevo, pero es algo de lo que probablemente tenemos más potencial por extraer."