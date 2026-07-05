Por qué McLaren retrocedió en Silverstone tras un sorprendente podio en la sprint

Si el podio en la carrera sprint de Lando Norris en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 ofreció esperanzas de que McLaren estuviera en mejor forma de lo previsto anteriormente, esas esperanzas quedaron completa y definitivamente aplastadas en la clasificación.

Norris logró el tercer puesto en la competencia de 17 vueltas del sábado tras imponerse en una lucha a tres bandas con George Russell y Max Verstappen, aunque había una clara distancia entre el vigente campeón del mundo y los líderes Kimi Antonelli en el Mercedes y el Ferrari de Lewis Hamilton.

La clasificación del gran premio, que había dado a los equipos la oportunidad de revisar los reglajes de sus coches, dibujó un panorama más dramático. McLaren, al igual que Red Bull, no estuvo por ninguna parte, con Norris clasificándose en un lejano sexto puesto, a 0.766s de la pole. Oscar Piastri lo hizo aún peor, octavo, a otra décima y media.

Silverstone, de alta velocidad, es un circuito que expone brutalmente las debilidades, ya sean de la unidad de potencia o desde el punto de vista de la eficiencia aerodinámica.

En el caso de McLaren, su principal déficit es lo segundo, porque es un área en la que el equipo había admitido previamente estar de dos a tres meses por detrás de sus rivales. Su falta de carga aerodinámica y eficiencia se acentuó aún más por las condiciones racheadas, según el jefe del equipo Andrea Stella.

"Este es un circuito en el que tenemos un poco menos de agarre en general que en Austria", dijo. "El coche desliza mucho. No solo hacía viento, sino que era racheado. Y cuando tienes estas condiciones, creo que hay una prima para los coches que tienen el mejor comportamiento y agarre en las curvas, así que no me sorprende que Ferrari y Mercedes abrieran la brecha con Red Bull y McLaren cuando el agarre y las condiciones eran más difíciles.

Andrea Stella, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Stella también subrayó que McLaren aún está poniéndose al día con Mercedes en lo que respecta a optimizar la unidad de potencia Mercedes HPP. "Es un circuito en el que la explotación y el rendimiento de la unidad de potencia son particularmente importantes y tengo que decir que todavía parece que tenemos un pequeño déficit a la hora de extraer lo máximo de la unidad de potencia HPP (el departamento de motores de Mercedes)", reconoció Stella.

Lee también: Fórmula 1 Por qué McLaren es el único cliente de Mercedes que no tiene el motor nuevo en Silverstone

"Estamos tres o cuatro décimas por detrás en términos de desarrollo de nuestro coche. A esto, hoy, tenemos que añadir el hecho de que las condiciones eran difíciles más la explotación de la unidad de potencia, en la que parece que estamos teniendo un pequeño déficit.

"Si miras las superposiciones de GPS, se hace evidente que de algún modo tenemos que mantener abierta nuestra conversación con HPP, porque parece que estamos dejando algo de rendimiento sobre la mesa."

Por lo tanto, Stella se sintió alentado por el sorprendente tercer puesto de Norris en el sprint, pero dijo que fue el resultado de "rendir por encima de lo esperado" más que de pintar un panorama realista, con Norris haciendo una buena salida para ganar posición en pista y luego pudiendo establecer pronto un ritmo en lugar de tener que seguir involucrado en juegos de carrera de tira y afloja que agotan la batería.

"El resultado en el sprint fue definitivamente alentador después del rendimiento que tuvimos en la clasificación sprint e incluso en los entrenamientos, pero creo que fue un poco rendir por encima de lo esperado", dijo el italiano. "Esto también fue gracias al hecho de que el coche tenía salidas competitivas.

"Una vez que Lando estuvo tercero, hizo un trabajo muy, muy bueno maximizándolo todo, sin problemas en absoluto. Solo perdió algo de tiempo con Perez en la curva nueve. Y creo que también es importante que cuando entras en un ritmo en el que puedes usar el despliegue, la unidad de potencia, no para luchar, sino para tener el tiempo de vuelta más rápido, porque ya no estás en una lucha, entonces ganas algo de ritmo."

McLaren se prepara ahora para un Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps igualmente desafiante antes de depositar sus esperanzas en un importante paquete de mejoras para Hungría, en un circuito que tampoco penaliza tanto la falta de eficiencia aerodinámica.