Por qué la remontada de Antonelli en Italia podría ser más difícil de lo previsto

Cuando Mercedes dejó a un lado los sentimientos y tomó la decisión racional de permitirque Kimi Antonelli utilizara una quinta unidad de potencia en su carrera local —lo que le valió salir desde la parte trasera de la parrilla por haber superado su cupo anual—, lo hizo por una buena razón.

Gracias a la potencia de la unidad de potencia de Mercedes de 2026, y nada menos que a un ejemplar recién fabricado, Mercedes espera que su joven piloto remonte rápidamente posiciones en las largas rectas de Monza, limitando así el daño a la campaña por el título del piloto de 19 años.

Es difícil predecir hasta dónde podrá llegar Antonelli en lo que se ha convertido en una parrilla mucho más reñida, así como cuántos adelantamientos producirán los monoplazas de 2026, tan limitados en cuanto a energía. Según el veterano de Aston Martin, Fernando Alonso, Mercedes sin duda tomó la decisión correcta, ya que él mismo predijo un puesto en el podio para Antonelli.

"Entre los tres primeros. Hay muchas rectas, así que le viene bien", afirmó Alonso antes del fin de semana de Monza.

Los entrenamientos del viernes no aportaron muchos indicios que contradijeran al astuto español, ya que Mercedes marcó la pauta con George Russell al frente de la FP2. Pero, aunque parecía que McLaren estaba en desventaja, la unidad de potencia mejorada de Ferrari parece complicar las cosas, ya que Antonelli tendría que superar al menos a uno de los dos, Charles Leclerc o Lewis Hamilton, para subir al podio junto al favorito antes de la carrera, Russell, al tiempo que tendría que superar la posición en la parrilla y la pérdida estimada de 20 segundos en el tiempo de carrera asociada a salir desde la parte trasera.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Lo que Antonelli vio en los entrenamientos, mientras trabajaba en su puesta a punto para la carrera siguiendo a los Ferrari, no le inspiró confianza. "Ferrari ha dado sin duda un paso adelante con el nuevo motor y ahora las velocidades son las mismas", informó Antonelli. "Sabemos lo bueno que es su coche en las curvas, así que seguro que mañana va a ser una lucha reñida por la pole [con Russell].

"Es un circuito en el que se pueden hacer muchas cosas diferentes y hoy ha sido interesante a largo plazo, rodar detrás de otros coches para ver qué hacían de forma diferente y dónde aplicaban la estrategia en comparación con nosotros".

La afirmación de Antonelli de que las velocidades máximas entre Mercedes y Ferrari son iguales no se sostiene del todo según los datos del GPS, ya que, en configuración de clasificación, el Mercedes de Russell superaba notablemente a los Ferrari en tres de las cuatro largas rectas de Monza, con una diferencia media de unos 5 km/h.

"La velocidad en recta es algo de lo que hay que preocuparse", afirmó Hamilton. "Solo con mirar las diferencias de ahí, estaba perdiendo algo así como seis décimas respecto a George, solo en las rectas. Es algo que tenemos que analizar".

La única recta en la que se invirtieron los papeles fue la larga rectas que conduce a la Parabolica d , la última curva, donde los Ferrari eran entre 5 y 6 km/h más rápidos, un indicio revelador de una estrategia diferente de gestión de la energía a lo largo de la anterior Variante Ascari, la rápida combinación de izquierda-derecha-izquierda.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Cuando se le preguntó por la predicción de Alonso sobre el podio, el subdirector del equipo Mercedes, Bradley Lord, afirmó que la escudería de Brackley también se daría por satisfecha con una buena cosecha de puntos para Antonelli.

"Si la apuesta de Fernando da sus frutos y le sale bien, entonces estaremos muy contentos", afirmó Lord. "Creo que nuestro objetivo es situarnos en posiciones sólidas que den puntos. Vimos que George fue capaz de hacerlo en Hungría tras salir prácticamente desde la última posición. A pesar del problema que tuvo en la salida, aún así fue capaz de remontar hasta ahí".

"Es difícil hacer una predicción demasiado precisa, simplemente porque no se sabe cómo se desarrollará la carrera, ni qué consecuencias tendrán los coches de seguridad virtuales y los coches de seguridad. Hemos visto en las últimas carreras que hemos tenido un poco de mala suerte con los VSC, así que quizá sea el momento de que la suerte cambie y algo nos favorezca también".