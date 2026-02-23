Así podría quedar la clasificación del campeonato de F1 2026 con los datos de los test

Predecir la clasificación de la Fórmula 1 tras los radicales cambios normativos de 2026 parece, a primera vista, más fácil debido a las mayores diferencias entre los equipos. La mayoría de los observadores coinciden en que en Baréin había tres niveles de equipos, con una diferencia considerable entre ellos.

En primer lugar está el grupo líder formado por Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull, seguido por un grupo intermedio formado por Alpine, Haas, Racing Bulls, Williams y Audi. Por último, Aston Martin y Cadillac parecen que van a empezar la campaña en desventaja.

Pero Baréin es solo una instantánea temprana y poco fiable de lo que será una agotadora guerra de desgaste de 24 carreras y nueve meses, ya que la carrera por el desarrollo promete ser implacable, por lo que nuestros redactores también han tenido que tener en cuenta su confianza en la capacidad de los equipos para mejorar sus coches a mitad de temporada.

Constructores: así hemos votado

General Ronald Vording Jake Boxall-Legge Filip Cleeren 1. Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes 2. Ferrari Ferrari Ferrari McLaren 3. McLaren McLaren McLaren Ferrari 4. Red Bull Red Bull Red Bull Red Bull 5. Alpine Alpine Alpine Alpine 6. Haas Haas Haas Williams 7. Racing Bulls Racing Bulls Racing Bulls Haas 8. Williams Williams Williams Racing Bulls 9. Audi Audi Audi Aston Martin 10. Aston Martin Aston Martin Aston Martin Audi 11. Cadillac Cadillac Cadillac Cadillac

Mercedes supera a Ferrari y McLaren

Libra por libra, Mercedes ha parecido el equipo más fuerte en Baréin, gracias a unas largas tandas con neumáticos medios de Pirelli que auguran lo mejor, y pocos de los observadores con los que hemos hablado dudan de su posición en lo más alto de la jerarquía de cara a Melbourne. En todo caso, muchos ingenieros y pilotos rivales sospechan que Mercedes se ha guardado gran parte del rendimiento de su unidad de potencia.

George Russell, Mercedes Foto: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Pero, además de presumir de un potente tren motriz HPP, el W17 parece un coche bien diseñado y con buen manejo, presentado por un equipo que está en una buena posición para desarrollarlo. La única salvedad es que la fiabilidad a toda prueba que se vio en Barcelona ya no se apreció en Bahrein, lo que dejó a Kimi Antonelli con pocas vueltas.

Si Mercedes fue la elección unánime para el primer puesto, nuestras opiniones divergieron aquí. Ronald y Jake eligieron a Ferrari como subcampeón de 2026; la Scuderia estuvo claramente a la altura en las hojas de tiempos junto a Mercedes como uno de los dos equipos más rápidos en las pruebas de Baréin.

Ferrari no solo fue rápido y productivo, sino que también mostró algunas innovaciones llamativas durante la segunda prueba de Baréin, como un alerón de escape y un alerón trasero totalmente giratorio. Este último es solo un elemento de prueba por ahora y no está claro cuánto rendimiento añade realmente cada pieza. Pero lo que sí demuestra es que Maranello se ha atrevido a innovar de nuevo, y las peticiones del jefe del equipo, Fred Vasseur, para que la Scuderia sea agresiva en su diseño claramente no han caído en saco roto, lo que debería ser una buena señal.

Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto: Simon Galloway / LAT Images a través de Getty Images

Sin embargo, Filip ha elegido a McLaren en segundo lugar, ya que el equipo de Woking ha demostrado en los últimos años lo eficaz que puede ser a la hora de mejorar el rendimiento de un coche a mitad de temporada. McLaren parece dispuesto a comenzar la temporada luchando con Red Bull por el tercer puesto. Red Bull ha sido elegido cuarto por todos nuestros redactores, pero tampoco hay que subestimar el resurgimiento de ese equipo bajo la dirección de Laurent Mekies, liderado por el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen. Dicho esto, Red Bull tiene la desventaja potencial de contar con el relativamente inexperto Isack Hadjar en su segundo asiento, mientras que sus rivales directos pueden presumir de contar con formidables parejas de pilotos. En cualquier caso, la batalla por los cuatro primeros puestos en 2026 podría ser fascinante.

¿Alpine liderará la zona media?

En este momento, la batalla por el mejor del resto parece que podría ir en cualquier dirección. Alpine y Haas parecían especialmente prometedores en Baréin, con Racing Bulls y Williams en el mismo grupo. Audi también subió en nuestra estimación gracias a algunas de las vueltas rápidas y largas más rápidas en los dos últimos días de pruebas de invierno, a medida que se pone al día con su nueva unidad de potencia.

Pierre Gasly, Alpine Foto: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Pero tras sacrificar todo el 2025 para empezar este año con buen pie, Alpine se ha situado en lo más alto de nuestra elección unánime para el quinto puesto, impulsada por su cambio a las unidades de potencia de Mercedes. Haas ha sido votada en sexto lugar, aunque Filip vuelve a ser el bicho raro al situar a Williams dos puestos por encima de sus colegas, respaldando al equipo de Grove para que consiga rápidos avances a lo largo de la temporada a medida que se acerca al límite de peso.

Racing Bulls haría bien en repetir sus hazañas de 2025 defendiendo el sexto puesto, pero nuestros redactores creen que es más probable que termine séptimo u octavo.

¿Cómo de mal le irá a Aston Martin?

Audi ha quedado en noveno lugar, lo que sería un resultado bastante respetable para un equipo que ha salido de un largo periodo de inversión insuficiente, impulsado por el motor de un fabricante novato. Mientras que Filip cree que Aston Martin puede mejorar lo suficiente tras una desastrosa campaña de pruebas como para, al menos, plantar cara a Audi, Ronald y Jake no comparten su confianza y lo sitúan en un vergonzoso décimo puesto, ya que es poco probable que los problemas de la unidad de potencia de Honda se resuelvan a corto plazo.

Lawrence Stroll, Aston Martin Foto: Kym Illman / Getty Images

Eso deja a Cadillac como la elección unánime para el último puesto de la parrilla, como primer equipo de expansión de la F1 en una década. La escudería estadounidense aspira a ganarse el respeto en su primer año y, a juzgar por las pruebas de invierno, va por buen camino para conseguirlo.

Pilotos: así es como votamos

¿Será 2026 finalmente el año de George Russell?

Después de ver cómo McLaren impulsaba a Lando Norris a alturas vertiginosas en 2025, ahora es el turno de George Russell de hacer lo que todo piloto de F1 aspira a conseguir una vez en su carrera: estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Pocas personas discreparán con la idea de que Russell ha sido uno de los pilotos más destacados de la temporada 2025 de F1, tras perfeccionar su técnica durante una etapa con Mercedes que fue en gran medida frustrante y puso a prueba su paciencia. Y ahora hay pruebas suficientes de que, con un coche ganador, el británico puede llegar hasta el final.

George Russell, Mercedes W17 Foto: Mercedes AMG

Al igual que Russell, Charles Leclerc es una elección unánime para el segundo puesto, debido a la inexperiencia de su compañero de equipo Kimi Antonelli y a nuestra fe en que Ferrari finalmente lo hará bien. Leclerc es otro piloto de talla mundial que pasó por un largo periodo de decepciones en Ferrari sin un coche a la altura de su talento, pero hay indicios de que 2026 podría ser diferente.

No nos pusimos de acuerdo en absoluto en nuestra elección para el tercer puesto. Jake cree claramente que Mercedes estará un paso por delante en 2026 y ha visto lo suficiente en la primera campaña de Antonelli como para elevarlo al tercer puesto, mientras que el joven italiano no figura en el top 5 ni de Ronald ni de Filip.

A pesar de colocar a Red Bull en cuarto lugar, Ronald ha apostado por el inevitable Max Verstappen para mantenerse en la lucha por el campeonato de pilotos. Filip apostó por McLaren para superar a Ferrari al final en Abu Dabi y, como resultado, también ha colocado a un piloto de McLaren en tercer lugar : el campeón defensor Lando Norris.

¿Nuestros redactores recordarán estas primeras predicciones para 2026 con orgullo o con vergüenza dentro de nueve meses? Dada la incertidumbre sobre la nueva normativa, podría pasar cualquier cosa. Y precisamente por eso será tan fascinante ver la F1 en 2026.