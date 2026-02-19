VIDEO: Ferrari F1 vuelve a sorprender con un alerón trasero móvil totalmente inédito

Ferrari continúa introduciendo actualizaciones y, sobre todo, innovando. Tras la inédita aleta colocada justo después del único escape trasero, una solución nada fácil de replicar por los rivales dada la especificidad del marco reglamentario dentro del cual fue desarrollada, la Scuderia se presentó en pista en el segundo día de test de esta semana en Bahréin con otra novedad en el alerón trasero, con un detalle que la distingue de todos los demás monoplazas de la parrilla.

El reglamento concede a los equipos una amplia libertad en la gestión del mecanismo de apertura del alerón trasero y, no por casualidad, en estas primeras semanas han surgido interpretaciones muy diferentes. Hay quienes se han mantenido más cerca de la filosofía del antiguo DRS, manteniendo el pivote de rotación en el borde de salida, y quienes en cambio han elegido un camino alternativo, entre ellos Alpine, que ha adoptado un alerón que colapsa girando alrededor del borde de entrada.

Muchas soluciones distintas, sin duda, pero en el penúltimo día de pruebas en Bahréin el Cavallino sorprendió a todos presentándose con un sistema de apertura del alerón trasero completamente inédito. En el SF-26 que salió a pista esta mañana con Lewis Hamilton al volante, el flap superior "da la vuelta", una elección que no tiene equivalentes entre las interpretaciones vistas hasta ahora.

VIDEO: Así funciona el sorprendente alerón trasero móvil de Ferrari

La apertura del flap se produce ahora con el pivote situado en el centro y ya no en la parte final como en el pasado, lo que hacía que se moviera solo el borde de entrada; esto permite que también se mueva la parte posterior.

La otra diferencia es que ahora, una vez alcanzada la posición horizontal en el momento en que está abierto, el flap continúa la rotación y es completamente volcado 180°. En la práctica, la porción anterior del flap, la que lleva el logo HP, termina girando aún más apuntando hacia abajo, mientras que la parte posterior, donde aparece el patrocinador IBM en azul, queda orientada hacia arriba.

Esto implica que el borde de salida cuando el alerón está en posición abierta, que de hecho coincide con el borde de entrada cuando el alerón está cerrado, adopte un perfil completamente diferente. Así se crea una especie de expansión, con la parte anterior central del flap que se convierte en el elemento guía de los flujos de salida. No es casualidad que, para permitir la rotación, ya no esté el actuador central sobre el mainplane que elevaba el alerón, sino que se haya utilizado un sistema diferente colocado en los endplates.

De todos modos, Motorsport.com entiende que el alerón invertido de Ferrari es, por ahora, un elemento de prueba y no un elemento que permanecerá en el coche de forma permanente aún.