En qué predicciones acertaron los pilotos de F1 en 2021

Antes de arrancar la temporada 2021 de Fórmula 1, todos los pilotos de la categoría escribieron varias predicciones sobre lo que podría suceder durante el transcurso del año. Ahora, con la campaña ya finalizada, ellos mismos han vuelto a abrir sus predicciones para ver si han acertado o no.

Atentos... Porque muchas de las predicciones sorprenden por diferentes motivos:

Para empezar, Max Verstappen dijo que Haas ganaría una carrera en 2021... Y tras comprobar cómo habían ido las cosas en el equipo estadounidense, el neerlandés soltó un "casi" entre risas. Por otra parte, Gasly sorprendió de forma inesperada al predecir que que Ricciardo ganaría una carrera: "Tenía razón con esto", dijo sorprendido él mismo.

Nicholas Latifi firmó que Williams sumaría "algunos puntos" durante la temporada y efectivamente eso sucedió, aunque seguramente el canadiense incluso se quedó corto con su predicción: "Es una sorpresa positiva, lo conseguimos en más de una ocasión. Estoy muy feliz".

Daniel Ricciardo sin embargo fue más allá de lo meramente deportivo y escribió que Yuki Tsunoda crecería... Obviamente el australiano empezó a reírse al leerlo, ya que obviamente la estatura del piloto japonés sigue siendo la misma, 1'59cm.

Carlos Sainz, al igual que Gasly, sorprendió al adivinar que seis pilotos diferentes ganarían una carrera en 2021: "Es una predicción bastante audaz, me siento como yo si hubiese estado en el futuro". Sin embargo, Lance Stroll no estuvo tan acertado al escribir que se convertiría en el campeón del mundo de 2021: "Tal vez el próximo año... Esta vez me equivoqué bastante".

Charles Leclerc pensó que Mónaco y Monza serían sus carreras preferidas... Pero la realidad fue muy diferente. El monegasco consiguió la pole en Mónaco con un polémico accidente en su última vuelta de Q3 y eso le provocó una rotura que ni tan siquiera le permitió arrancar la carrera: "Me sentí bien al volver allí, pero me sentía muy mal después de la carrera", dijo Leclerc con cara triste al leer la predicción.

Valtteri Bottas también apostó por Mónaco como su carrera favorita de la temporada porque según su predicción, ganaría... "Bueno, eso no sucedió. Obviamente. Pero tuve la parada en boxes más larga del mundo en Mónaco", bromeó el piloto finlandés.

Sebastian Vettel apostó por ver a Aston Martin tercero en la clasificación de constructores, pero al leerlo puso cara de "lamentablemente me he equivocado" y más tarde rompió todas sus predicciones en mil pedazos.

Volviendo a Leclerc, el monegasco dijo que haría 4 podios y finalmente solo consiguió 1: "Me deprime leer esto", dijo entre risas entre risas. Sin embargo, Verstappen dijo que ganaría seis carreras: "Tuve más de seis victorias... Así que está bien", añadió el de Red Bull.

Por otra parte, George Russell apostó por Lewis Hamilton como campeón del mundo en 2021, pero eso finalmente no sucedió: "Parecía algo fácil, pero Red Bull tuvo el coche más rápido, por lo que en retrospectiva, no era tan obvio", concluyó el joven piloto británico.

Para finalizar y sin faltar al estilo que tanto le caracteriza, Kimi Raikkonen escribió que su carrera favorita sería la de Abu Dhabi "porque será la última". Y despidió con un "Good Bye" su carta de predicciones para la temporada 2021.