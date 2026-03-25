La pregunta de la semana: ¿Cuánto durará la actual crisis de Aston Martin?

Dado cómo se está desarrollando el inicio de la nueva era para el proyecto conjunto entre Aston Martin y Honda, simplemente terminar el Gran Premio de Japón —aunque sea con un solo coche— puede considerarse un éxito para el problemático equipo. Sin embargo, las ambiciones son mucho mayores: no es ningún secreto que Lawrence Stroll quiere verlo ganar carreras y campeonatos, y más temprano que tarde. Por ahora, sin embargo, parece poco realista que todos los problemas que Aston Martin y Honda enfrentan actualmente puedan resolverse en el corto plazo. Pero, ¿cuál podría ser el cronograma de la recuperación?

Redactores de la red internacional de Motorsport.com ofrecen sus puntos de vista.

Aún no sabemos cuán bueno es realmente el AMR26

Roberto Chinchero, Motorsport.com Italia:

Hay pocas dudas: la crisis de la asociación Aston Martin–Honda ha sido la mayor sorpresa negativa de esta primera parte de la temporada. Un equipo que se había fijado como objetivo unirse al grupo de élite de los mejores se ha encontrado, en cambio, en el fondo de la parrilla, junto al recién llegado Cadillac.

Quedó claro rápidamente que los principales problemas provienen del significativo retraso en la unidad de potencia de Honda, un factor que complica enormemente la situación, ya que los tiempos de intervención en los motores siempre son largos. En un escenario tan difícil, el ADUO [Additional Development and Upgrade Opportunities] representa un posible salvavidas, ya que permitirá a los ingenieros de Honda trabajar en la unidad de potencia en plazos más cortos.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Sin embargo, quedan dos preguntas cruciales: ¿tienen los ingenieros japoneses las soluciones necesarias para llevar su unidad de potencia a un nivel de rendimiento aceptable? Y, sobre todo, ¿cuánto tiempo llevará?

De manera realista, es difícil imaginar a Aston Martin luchando con los equipos de punta en 2026, pero podríamos ver a Fernando Alonso y Lance Stroll escalar posiciones en la segunda mitad de la temporada, potencialmente entrando en el top 10, siempre que Honda logre aprovechar al máximo lo que ofrecerá el ADUO.

También hay una última cuestión relacionada con la competitividad del propio monoplaza. Hasta ahora, el proyecto de Adrian Newey es imposible de evaluar: el déficit del motor es tan significativo que dificulta valorar el verdadero potencial del AMR26. En la situación actual, parece ser la menor de las preocupaciones del equipo, pero llegará el momento en que el coche también tendrá que demostrar sus capacidades.

Podría ser antes de lo que se piensa… si no se convierte en un juego de culpas

Ken Tanaka, Motorsport.com Japón:

A menudo se sugiere que la causa raíz del problema actual está en Honda. Sin duda, el origen de las vibraciones es el motor construido por Honda, y esto es algo que la propia Honda ha reconocido. Sin embargo, los motores naturalmente producen vibraciones. A menos que esas vibraciones superen los límites aceptables, este tipo de problema debería abordarse a través de la integración con el chasis.

De hecho, no hubo menciones particulares a problemas de vibración cuando el motor Honda fue utilizado por Red Bull hasta el año pasado. Si los niveles de vibración hubieran sido anormales, es razonable suponer que tales problemas habrían sido identificados durante la fase de desarrollo.

Dicho esto, no significa que Honda no tenga responsabilidad, ni que la culpa recaiga en Aston Martin. Más bien, es probable que al combinar componentes desarrollados de forma independiente —cada uno buscando el máximo rendimiento— hayan surgido efectos negativos no deseados.

Si la situación se convierte en un juego de culpas, entonces la respuesta a la pregunta central de "¿cuánto durará esta crisis?" sería "indefinidamente". Por el contrario, si ambas partes son capaces de trabajar juntas de manera adecuada, la solución podría llegar antes de lo esperado.

No hay solución rápida para problemas interrelacionados

Stuart Codling, Autosport:

El lío en el que está atrapado Aston Martin es realmente extraño. Al igual que en la anterior colaboración de Honda con McLaren al inicio de la era híbrida, no hay una forma sencilla de separar las deficiencias de la unidad de potencia de las del chasis.

Bueno, se puede culpar a Honda, pero McLaren solo comenzó a mejorar tras la ruptura, cuando el cambio a otras fuentes de potencia puso en evidencia las limitaciones de su chasis. Del mismo modo, el AMR26, por fascinante que sea desde el punto de vista técnico, sigue siendo un enigma.

Bajo su anterior propiedad, el equipo que hoy compite como Aston Martin era el rey de hacer mucho con recursos limitados. Ahora es lo contrario, ya que su propietario Lawrence Stroll invierte grandes sumas en contrataciones de alto perfil y los despide rápidamente cuando los cambios no se producen con la rapidez que él desea.

Jonathan Wheatley, cuando era jefe de equipo de Sauber, y Lawrence Stroll, propietario del equipo Aston Martin de Fórmula 1. Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

El hecho de que Stroll haya tenido recientemente que desmentir rumores sobre nuevos cambios en la dirección sugiere que más cambios podrían estar por venir. Manejar el equipo a base de despidos no es la forma de obtener lo mejor del talento disponible.

Tampoco más masacre interna resolverán los problemas fundamentales de un motor con bajo rendimiento, que necesita más cambios de los que permiten las regulaciones de recuperación, y de un coche que el equipo no puede empezar a comprender adecuadamente hasta que pueda rodar de forma consistente a un ritmo representativo.

Seguirá durante toda la temporada 2026

Federico Faturos, Motorsport.com Latinoamérica:

Seamos claros: 2026 ya parece una temporada perdida para la asociación Aston Martin–Honda en términos de resultados. Basándonos en lo que hemos visto en los dos primeros grandes premios, haría falta algo extraordinario para salir de este pozo durante la temporada actual y unirse a la lucha en la parte alta del orden competitivo de la F1.

No hay duda de que Aston Martin en el lado del chasis y Honda en el lado de la unidad de potencia están progresando —como debería hacerlo cualquier organización de F1—, pero ambos siguen muy lejos de lograr mejoras de rendimiento significativas, como dejó claro Mike Krack tras el Gran Premio de China. Los avances graduales son una cosa; cerrar una brecha estructural es otra muy distinta.

Honda, en particular, está muy limitada. Simplemente no puede resolver sus problemas lo suficientemente rápido como para producir una unidad de potencia realmente competitiva en las próximas semanas o meses. Las regulaciones actuales, y las limitaciones del concepto ADUO, dejan muy poco margen de maniobra. Cualquier ganancia a corto plazo es mucho más probable en términos de fiabilidad que de rendimiento puro, y eso por sí solo no cambiará la situación.

Adrian Newey, Aston Martin Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Incluso si Honda lograra un avance, todavía hay importantes interrogantes sobre el chasis. Newey puede sentirse alentado por el paquete arquitectónico del coche —los elementos que no pueden modificarse fácilmente durante la temporada— y confiado en su "tremendo potencial de desarrollo", pero el potencial es solo eso hasta que se materializa. Por ahora, este sigue siendo un paquete no probado que necesita mucho más rodaje antes de que su nivel real quede claro, y no sería sorprendente que aparezcan nuevas debilidades en el proceso.

Todo esto apunta en la misma dirección: Aston Martin no está en un bajón a corto plazo, sino al inicio de una reconstrucción más larga y compleja. El destino puede ser prometedor, pero el camino no será rápido. De manera realista, esta es una situación que se extenderá durante toda la temporada 2026 antes de que pueda producirse un reajuste significativo.

Unos pocos meses, como mucho…

Jose Carlos de Celis, Motorsport.com España:

El problema de Aston Martin es tan significativo que puede atribuirse a tres causas. Por un lado, la fiabilidad del motor Honda y, por otro, el rendimiento de esa unidad de potencia. Eso no se resolverá al menos hasta la implementación del sistema ADUO (que, tras la cancelación de Bahréin y Arabia Saudita, podría no llegar hasta mediados de junio). Sin embargo, si Honda logra solucionar sus problemas para entonces, podría aparecer la tercera causa.

Newey afirmó claramente que, en términos aerodinámicos, su coche sería el quinto de la parrilla, pero eso aún está por demostrarse. Y si, una vez solucionado el motor, resulta que también hay un déficit técnico en el coche (trabajando en conjunto con la unidad de potencia), el plazo sería aún mayor. De hecho, habría que ver cuánto tiempo llevaría, porque para cuando se resuelva, podría ser más útil centrarse directamente en 2027.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Quizás el mejor enfoque sea centrarse en sumar puntos en la segunda mitad del año y esperar podios (¿y victorias?) en 2027. Tal vez suene pesimista, pero Newey siempre ha admitido que están cuatro meses atrasados porque su primer coche no entró en el túnel de viento hasta abril de 2025, y Alonso reconoció tras China que les llevará "tres o cuatro meses" salir del fondo de la parrilla. En este punto, tiendo a coincidir con ellos.

Podrían quedar estancados… hasta 2030

Ed Hardy, Autosport:

Lo que ha quedado claro recientemente es que Aston Martin no logrará su objetivo previamente planteado de ganar carreras en 2026, antes de luchar por títulos en 2027. Porque si algo han enseñado las primeras rondas de esta temporada, es que el proyecto de Aston ha sufrido un retroceso de al menos varios años, simplemente por la magnitud de los problemas que enfrenta.

Y no solo están del lado del motor: ¿cuándo logrará el equipo de Silverstone establecer finalmente una estructura de gestión estable? Quedó claro desde muy temprano que Newey no era material de jefe de equipo, desde negarse a hacer sesiones con la prensa —a menudo enviando a su predecesor Krack— hasta ni siquiera estar presente en China pese a que su escudería estaba en crisis. Y si Jonathan Wheatley se une, no será pronto.

Car of Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Eso se debe a que necesita cumplir un período de inactividad tras su sorpresiva salida de Audi, y considero que solo entonces, cuando haya una estructura de gestión establecida, el equipo podrá realmente avanzar. Sobre el papel, parece que Aston tiene todas las herramientas necesarias para competir en la parte delantera, pero ¿realmente es así?

Existen dudas, y esto recuerda a McLaren cuando tenía la unidad de potencia Honda, pensando que la mayoría de los problemas estaban solo en el motor para luego descubrir que eran más profundos. Al equipo de Woking le llevó aproximadamente 10 años volver a tener éxito, por lo que, aunque Aston podría finalmente alcanzar la gloria, me preocupa que no sea hasta el próximo cambio reglamentario en la década de 2030.

Lea también: Fórmula 1 Todos los jefes de equipo de Aston Martin en F1 antes del saliente Adrian Newey