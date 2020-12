Las preguntas clave que la F1 debe hacerse del accidente de Grosjean

Las imágenes de Romain Grosjean escapando de su Haas VF-20 en llamas conmocionaron a la Fórmula 1 y al mundo que las miraba. Las fotografías que muestran la devastación del incidente, aparecieron en las portadas de los periódicos nacionales del Reino Unido.

El sentimiento abrumador que continuó a ese incidente fue de alivio, pero al mismo tiempo, el campeonato y la FIA como su órgano regulador necesitan responder a muchas preguntas sobre cómo ocurrió ese suceso.

Esto no se trata de un juego de culpas y, por supuesto, suena un poco inapropiado hacer referencia a una película como Duro de Matar 2 de 1990 y que es ideal para estos momentos: “cualquier caída que puedas evitar es algo bueno”, porque eso es lo que sucedió el fin de semana pasado donde el avance en la seguridad dentro del deporte motor permitió a un piloto escapad de un incidente del que tal vez en el pasado no hubiera sucedido.

Sin embargo, al mismo tiempo, se pueden realizar mejoras y progresos. Es aquí que existen algunas preguntas clave que la FIA y la F1 considerarán cuando se tenga que analizar y aprender las lecciones de lo sucedido con Grosjean.

The remains of Romain Grosjean's Haas VF-20 on the back of a truck Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

¿Qué pasará después?

A lo largo de los años, la FIA ha desarrollado sus procedimientos de análisis e informes sobre accidentes importantes dentro del deporte motor con el objetivo de comprender con precisión lo que sucedió en cada ocasión, y con ello registrar las lesiones vitales de cada uno de los incidentes.

Para cumplir con esta misión formó el Instituto FIA para la Seguridad del Deporte Motor en 2004, que luego fue reemplazado por el Instituto Global para la Seguridad del Deporte Motor. Desde finales de 2018, el Departamento de Seguridad de la FIA completa todos los proyectos relacionados con la investigación en seguridad.

Este grupo será el encargado de liderar la investigación sobre el accidente de Grosjean, trabajando con Haas, la pista y la comisión de circuitos de la FIA.

“Todas las partes involucradas en el grupo de la FIA en su conjunto, todos los respectivos expertos en la materia, revisarán su área particular y verán qué se puede aprender", explicó el director de carrera de F1, Michael Masi. "Ellos cuestionarán ¿qué se puede mejorar, ya sea en pequeña, intermedia o gran medida?”.

Motorsport.com entiende que, en el momento de escribir este artículo, el plan para el Gran Premio de Sakhir incluye que se mantendrán los bloques de hormigón que se instalaron en la zona del accidente de Grosjean y que sirvieron como reemplazo luego del daño en el guardarriel.

Damage to the barrier after a first lap crash for Romain Grosjean, Haas F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

¿Qué pasó con el guardarriel?

Podría decirse que el aspecto más impactante del accidente de Grosjean, una vez que escapó de las llamas, fue lo que le sucedió a su monoplaza que impactó contra la barrera interior de la curva tres del circuito de Bahréin.

La barrera fue perforada a 220 km/h, con la cabina del piloto francés atravesando el guardarriel, mientras que la estructura del Halo lo protegió de un impacto serio y, potencialmente, fatal.

Pero la parte delantera del chasis se incrustó en la barrera e instantáneamente se incendió. Considerar lo que pudo a ver sucedido si Grosjean quedaba atrapado ya es algo terrible, pero afortunadamente la situación no fue así, pero aún hay que cuestionar cómo funcionó la barrera al momento del incidente.

Sebastian Vettel, quien es compañero en la dirección de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios junto a Grosjean, dijo después de la carrera: “el guardarriel no debería fallar y el coche no debería incendiarse como lo hizo”.

Ante los guardarrieles expuestos hay otras alternativas como una barrera de neumáticos o barreras TecPro, pero estos dispositivos pueden ser costosos de instalar y, en cualquier caso, ellos mismos no garantizan una protección al 100 por ciento. Solo basta recordar el choque de Heikki Kovalainen contra los neumáticos en Barcelona en 2008 y el accidente de Carlos Sainz en Rusia en 2015 (abajo), donde la barrera Tecpro rebotó y se elevó hasta su cabina mientras la barrera de metal posterior se deformaba.

The Scuderia Toro Rosso STR10 of Carlos Sainz Jr., in the Tecpro barriers Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

También hay que considerar el ángulo de la barrera (no era del todo paralelo porque era necesario para permitir la apertura para unn punto de acceso a la pista) y, al mismo tiempo, debemos comprender el grave daño potencial que puede ocurrir si una barrera no soporta y disipa de forma segura las altas cargas de energía a las que se encuentra expuesta en un accidente de este tipo.

“En un instante, tanta energía tiene que terminar en alguna parte”, dijo Masi a Sky Sports F1. "Al mirar el coche podemos ver que la célula de supervivencia cumplió con su función y mantuvo al piloto seguro e intacto. Desde una observación inicial podemos decir que el Halo cumplió con su función”.

Marshals remove the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

¿Cómo se deformó el coche de Grosjean y cumplió con lo previsto?

Otro elemento alarmante del incidente fue la forma en que el coche se rompió en dos pedazos como consecuencia del impacto.

Podemos decir de manera un poco perversa que en cuantas más partes se rompan el coche en un accidente será algo en beneficio del piloto ya que esta energía se distribuye de manera relativamente segura, siempre y cuando las piezas no causen más daño al momento de desplazarse, mientras que la célula de supervivencia se mantenga fuerte y resistente como sea posible.

Pero parece que durante el choque las partes del tren motriz del automóvil de Grosjean se desprendieron de sus soportes, y los investigadores querrán comprender qué papel jugó esto en el incidente y su resultado.

Fire marshals deal with the flames after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

¿Por qué se incendiaron los restos?

Si se consideran las velocidades y la tecnología que despliegan los coches de F1, el fuego es un riesgo constante. Afortunadamente, el desarrollo de la tecnología en las celdas de combustible es tan avanzado que los incendios grandes son relativamente raros en el campeonato moderno.

El infierno alrededor del coche de Grosjean fue alarmante y, aunque se han publicado varias teorías sobre lo que pudo haberlo ocasionado, es vital identificar la causa y explicarlo.

Michael Masi, Race Director, FIA, attends the scene of the huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

¿Cómo actuaron las estructuras de seguridad del coche?

Sin duda, el Halo cumplió con un trabajo sobresaliente el domingo pasado: protegió la cabeza de Grosjean en el impacto y lo mantuvo consciente en todo momento, lo que le permitió salir del fuego y entrar en los heroicos brazos del Dr. Ian Roberts y Alan van der Merwe.

Pero evaluar con precisión cómo se desempeñó en el incidente y cómo reaccionó al momento de impactar contra la barrera permitirá una mayor comprensión que beneficiará a los futuros diseños y estándares de seguridad.

Si bien el Halo ha sido el aditamento de seguridad que mayores titulares ha acaparado, las otras estructuras de seguridad también desempeñaron su parte: el dispositivo HANS, las estructuras de choque y los paneles construidos alrededor de la celda de supervivencia y la ropa ignífuga que llevaba Grosjean fueron elementos vitales de la protección que lo rodeaba.

Comprender cómo reaccionó cada elemento en el incidente reforzará por qué son necesarios, pero si se pueden detectar mejoras sería mucho mejor.

A fire marshal extinguishes the flames on the car of Romain Grosjean, Haas VF-20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

¿Hay algo que aprender de cómo actuaron los oficiales?

Hay que decir de nuevo que, no se trata de repartir culpas, pero hubo al menos dos incidentes de los oficiales de pista durante la carrera del domingo.

En el incidente de Grosjean, un oficial llegó al fuego y parece ser ayudado por Roberts para poder activar el extintor, mientras que otro apagaba las llamas desde el otro lado del guardarriel.

Roberts atribuye que esta acción redujo las llamas lo suficiente como para que Grosjean pudiera escapar y no hay duda del compromiso y la valentía de los involucrados.

Pero como Masi explicó después, particularmente en relación con el oficial que se cruzó delante del coche de Lando Norris para ayudar a apagar el fuego del monoplaza de Sergio Pérez, las reacciones instintivas no deben ser indebidamente castigadas. Sólo vale la pena reforzar cómo todos pueden mantenerse a salvo en futuras circunstancias, algo que la FIA ya tomó cartas en el asunto el pasado domingo y lo hará de nuevo antes de la próxima competencia.

Sergio Perez, Racing Point, during the red flag for Grosjean's crash Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

¿Fue correcto mostrar las repeticiones del accidente en el pitlane?

Un punto de menor importancia en la escala de lo sucedido el domingo pasado, pero digno de mención, fue el disgusto de Daniel Ricciardo por “la forma en que el incidente de Grosjean fue transmitido una y otra vez”.

El piloto de Renault añadió: “Fue completamente irrespetuoso y desconsiderado para su familia, para todas las familias que nos miraban".

La mejor forma de considerar esta pregunta es que hay al menos dos maneras de verlo.

También lee: La F1 defiende la cobertura de la TV del accidente de Grosjean

La escala completa del accidente fue revelada en una serie de repeticiones transmitidas a nivel mundial por la F1, solo después de que el temor por la falta de imágenes que confirmaran que Grosjean había escapado del accidente había quedado detrás cuando se confirmó que estaba en el coche médico.

Estas repeticiones incluyeron su transmisión en el circuito cerrado que los equipos recibían en el pitlane y que fueron vistas durante los casi 90 minutos que duró la bandera roja.

Tal vez una vez que estuvo claro que estaba bien, las sucesivas repeticiones no necesitaron ser transmitidas a todos aquellos involucrados con la F1 que se encontraban en el lugar, pero al mismo tiempo, muchos espectadores querían entender qué había salido mal. Hay que destacar que los productores de TV de la F1 operaron correctamente al no mostrar el accidente de nuevo hasta que estuvo claro que Grosjean había escapado.

The scene of the huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

¿Cuál es el siguiente paso en materia de seguridad?

Seguramente, el lado trivial del debate sobre la posición del Halo en los monoplazas se ha terminado con este incidente. Aunque todavía vale la pena reconocer que se debe permitir cuestionar algunos factores, pero demuestra, una vez más, lo lejos que ha llegado la F1 en materia de seguridad.

Entonces, ¿qué es lo siguiente? Esta es una perspectiva vital en el incesante proyecto de hacer el deporte motor más seguro, incluso si el riesgo nunca puede ser eliminado por completo. Sólo esta temporada, la FIA ha ordenado el uso de nuevos trajes ignífugos fabricados según un nuevo estándar de seguridad que debe resistir una flama directa durante un mínimo de 12 segundos (la ropa interior y la balaclava deben resistir cinco segundos, los zapatos y los guantes 11 segundos - aunque el mínimo en la palma de la mano se reduce a ocho segundos) todo esto según la propia publicación de la FIA, AUTO.

Lewis Hamilton dijo después de ganar la carrera de Bahrein, que estaba "un poco desconcertado" por este hecho, explicando que “pensaba que nuestros trajes eran lo suficientemente buenos".

Pero añadió: "Este año los han hecho más grandes, más voluminosos y más pesados. Ya tenemos mucho calor en el coche pero creo que hoy cumplieron con su medida de previsión”.

Esto es lo mejor que se puede considerar sobre el horrible accidente del domingo pasado, aparte de saber que Grosjean está vivo. Que la búsqueda de la mejora de la seguridad en el deporte motor no se detiene y que tan valioso trabajo se permeará y mejorará aún más los campeonatos que nos entretienen.