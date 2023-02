¿Cómo decidirá la FIA sobre los nuevos equipos de F1?

Si bien en el pasado no había unos patrones claros a la hora de permitir el acceso a la Fórmula 1 de un nuevo equipo, a día de hoy el proceso es mucho más riguroso y bastante más escrupuloso.

Sin embargo, sigue siendo una formalidad necesaria, porque la categoría necesita saber que todos sus participantes tienen el respaldo y la capacidad necesaria para cumplir con todas y cada una de sus obligaciones y expectativas.

Lo último que quieren tanto la FIA como la Formula One Management (FOM) es que los equipos lleguen, luchen en la parte trasera varios años y luego desaparezcan por motivos económicos o deportivos. Todos deben presentar un proyecto creíble a largo plazo.

La apertura oficial del proceso que invita a los interesados a unirse a la máxima categoría a partir de las temporadas 2025, 2026 o 2027 ha establecido detalladamente cómo será el proceso de evaluación para determinar si los candidatos reciben el visto bueno o no.

El primer paso es que los candidatos que aspiren a ocupar un hueco en la parrilla envíen un correo electrónico a la FIA con una explicación preliminar de su interés y deseo de unirse a la Fórmula 1.

Cada equipo interesado también tiene que firmar un "Acuerdo de No Divulgación" relacionado con las conversaciones con la FIA, además de presentar una tasa administrativa no reembolsable de 20.000 dólares (18.311 euros, al cambio actual).

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36, Mick Schumacher, Haas VF-22, the remainder of the field at the start

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images