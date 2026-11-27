Fórmula 1 GP de Qatar
Los resultados completos de la FP1 y la FP2 del GP de Qatar de F1 2026
Estos son los resultados completos de las dos sesiones de entrenamientos libres del viernes en el Gran Premio de Qatar.
Federico Faturos
Publicado: 27 nov 2026, 18:30
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images
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Fórmula 1 - GP de Qatar - 2° Práctica
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 31
1'23.077
M 234.823 2
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 33
+0.127
1'23.204
0.127 M 234.464 3
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes 31
+0.445
1'23.522
0.318 S 233.571 4
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes 32
+0.472
1'23.549
0.027 S 233.496 5
M. Verstappen Red Bull Racing
3 Red Bull Red Bull 31
+0.499
1'23.576
0.027 S 233.421 6
I. Hadjar Red Bull Racing
6 Red Bull Red Bull 33
+0.506
1'23.583
0.007 S 233.401 7
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari 22
+1.022
1'24.099
0.516 M 231.969 8
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari 24
+1.139
1'24.216
0.117 M 231.647 9
L. Lawson RB
30 RB Red Bull 32
+1.348
1'24.425
0.209 S 231.073 10
A. Lindblad RB
41 RB Red Bull 33
+1.470
1'24.547
0.122 M 230.740 11
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi 34
+1.537
1'24.614
0.067 S 230.557 12
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes 14
+1.687
1'24.764
0.150 M 230.149 13
N. Hulkenberg Audi
27 Audi Audi 25
+1.794
1'24.871
0.107 S 229.859 14
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes 32
+2.199
1'25.276
0.405 S 228.767 15
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes 31
+2.656
1'25.733
0.457 M 227.548 16
C. Sainz Williams
55 Williams Mercedes 30
+2.762
1'25.839
0.106 M 227.267 17
R. Cámara Haas F1
51 Haas Ferrari 32
+2.885
1'25.962
0.123 M 226.942 18
O. Bearman Haas F1
87 Haas Ferrari 34
+2.919
1'25.996
0.034 M 226.852 19
F. Alonso Aston Martin Racing
14 Aston Martin Honda 27
+2.969
1'26.046
0.050 S 226.720 20
L. Stroll Aston Martin Racing
18 Aston Martin Honda 15
+3.571
1'26.648
0.602 S 225.145 21
V. Bottas Cadillac
77 Cadillac Ferrari 29
+4.317
1'27.394
0.746 M 223.223 22
S. Pérez Cadillac
11 Cadillac Ferrari 27
+4.434
1'27.511
0.117 S 222.925 Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Qatar - 1° Práctica
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 31
1'23.217
M 234.428 2
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 29
+0.507
1'23.724
0.507 S 233.008 3
I. Hadjar Red Bull Racing
6 Red Bull Red Bull 25
+0.661
1'23.878
0.154 S 232.580 4
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes 26
+0.850
1'24.067
0.189 S 232.057 5
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes 30
+0.860
1'24.077
0.010 S 232.030 6
M. Verstappen Red Bull Racing
3 Red Bull Red Bull 26
+0.916
1'24.133
0.056 S 231.875 7
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari 30
+1.256
1'24.473
0.340 S 230.942 8
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari 27
+1.358
1'24.575
0.102 S 230.663 9
A. Lindblad RB
41 RB Red Bull 27
+1.384
1'24.601
0.026 S 230.593 10
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes 28
+1.657
1'24.874
0.273 S 229.851 11
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi 25
+1.836
1'25.053
0.179 S 229.367 12
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes 28
+2.192
1'25.409
0.356 S 228.411 13
N. Hulkenberg Audi
27 Audi Audi 29
+2.220
1'25.437
0.028 S 228.336 14
L. Lawson RB
30 RB Red Bull 27
+2.376
1'25.593
0.156 S 227.920 15
R. Cámara Haas F1
51 Haas Ferrari 26
+2.468
1'25.685
0.092 S 227.675 16
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes 26
+2.475
1'25.692
0.007 S 227.657 17
O. Bearman Haas F1
87 Haas Ferrari 26
+2.549
1'25.766
0.074 S 227.460 18
C. Sainz Williams
55 Williams Mercedes 27
+2.775
1'25.992
0.226 S 226.862 19
J. Crawford Aston Martin Racing
34 Aston Martin Honda 25
+3.089
1'26.306
0.314 S 226.037 20
L. Stroll Aston Martin Racing
18 Aston Martin Honda 21
+3.199
1'26.416
0.110 S 225.749 21
S. Pérez Cadillac
11 Cadillac Ferrari 25
+3.469
1'26.686
0.270 S 225.046 22
V. Bottas Cadillac
77 Cadillac Ferrari 27
+3.692
1'26.909
0.223 S 224.469 Ver los resultados completos
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