¿Qué está haciendo Racing Bulls que Red Bull no para destacarse en la F1 2026?

Solo hay un equipo que haya puntuado con ambos pilotos en los últimos cinco fines de semana de carreras de Formula 1: Racing Bulls. La escudería italiana ha encontrado últimamente una gran racha de forma, situándose codo con codo con Alpine en la lucha por la clasificación teórica de mejor del resto en el campeonato de constructores de este año. En cuanto a ritmo, últimamente ha estado claramente por delante de la operación de Enstone.

La consistencia ha abundado en la escudería de Faenza a lo largo de 2026, y con razón. En las últimas temporadas, Racing Bulls ha sido excelente desarrollando coches dóciles y benignos que dan a los pilotos una plataforma estable desde la que trabajar, hasta el punto de que Yuki Tsunoda admitió que su pesar al unirse a Red Bull fue tener que renunciar a un chasis VCARB 02 con el que claramente se sentía cómodo.

La visión contraria podría ser que esto es lo que impide a los VCARB meterse regularmente entre los cinco primeros, pero esto no entra en absoluto en el ámbito del equipo. Por mucho que Racing Bulls sea operativamente independiente, se apoya en su equipo hermano Red Bull para un puñado de componentes transferibles, como la suspensión; en el reglamento anterior, el equipo a menudo se ceñía a diseños de suspensión de un año antes para mantener cierto nivel de consistencia.

Aunque Racing Bulls también se ha trasladado a un nuevo espacio en Milton Keynes, justo al otro lado de la calle del equipo Red Bull 'principal', sigue siendo funcionalmente más pequeño que su homólogo ganador de campeonatos. Eso no le ha impedido alterar el orden establecido en alguna ocasión, lo que llevó a Red Bull a llevarse a algunos de los ingenieros de su equipo satélite, e irritar a Zak Brown en el proceso, dadas los cortos períodos de licencia entre pasar de un equipo a otro, contrario a lo que sucedería en un intercambio entre otras escuderías. Andrea Landi solo tuvo que esperar tres meses para pasar de Racing Bulls a Red Bull como jefe de rendimiento, mientras que McLaren tendrá que esperar hasta 2028 para que Gianpiero Lambiase pueda mudarse a Woking desde el mundo de rotondas de Milton Keynes.

Claro, hay 69 puntos entre Red Bull y Racing Bulls, y el RB22 es el coche superior al VCARB 03 en sus picos, pero hay mucho que este último está haciendo bien por encima de su equipo 'matriz'.

La diferencia clave entre los dos coches es el rendimiento de velocidad mínima en curvas lentas; el RB22 puede mantener más, y esto fue evidente en Silverstone cuando Isack Hadjar sacó un total de cuatro décimas a Liam Lawson y Arvid Lindblad solo en Luffield y Club. Hasta esos puntos, los dos coches habían estado igualados en el primer sector. Podemos ver esto en los datos de GPS de abajo, comparando la mejor vuelta de Hadjar en Q3 con la de Lindblad.

Es difícil saberlo dada la variedad de estrategias de despliegue, pero los dos coches son prácticamente idénticos en términos de velocidad punta. Los datos de la trampa de velocidad de esta temporada muestran que los cuatro coches con motor Red Bull-Ford tienden a estar dentro de la misma franja de 2 km/h durante la mayoría de sesiones de clasificación, y es simplemente una falta de carga aerodinámica donde Racing Bulls actualmente no da en el blanco. En términos de despliegue de la unidad de potencia y gestión de energía, sin embargo, es evidente que Racing Bulls está sacando el máximo de lo que tiene a su disposición.

Dicho esto, Racing Bulls ha ido avanzando poco a poco con sus actualizaciones durante la temporada, algo que ha dotado a su coche de 2026 de la capacidad de entrar regularmente en Q3 y ha dado al equipo mucho impulso.

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El nuevo suelo introducido en Montreal, seguido por unos pequeños pasos en el difusor y la geometría del borde en Barcelona, Austria y Silverstone, ha mantenido al equipo avanzando. Y las ganancias parecen ser mucho más permanentes, mientras que la actualización de Red Bull en Austria impulsó al equipo en su carrera de casa, pero no necesariamente aportó mucho más en Silverstone.

"Ha estado funcionando muy bien últimamente", reflexionó Lawson después del Gran Premio de Gran Bretaña. "Todo lo que hemos traído al coche ha sido positivo y ha funcionado bien. Cada fin de semana hemos logrado encontrar pequeñas porciones de tiempo por vuelta.

"Fue bastante pequeño, este, pero de nuevo, todo va en la dirección correcta. Ya teníamos un coche rápido en Austria, así que simplemente nos está ayudando a desarrollar eso aún más.

"Creo que lo principal también es que hemos empezado muy fuertes desde la FP1. Realmente no hemos tenido que cambiar mucho, así que siempre han sido pequeños ajustes finos. En general, eso lo ha convertido en un coche de carreras mucho más rápido."

Ese punto final de Lawson subraya quizá la mayor diferencia percibida entre las dos operaciones de Red Bull. Ha sido habitual ver a Red Bull sufrir durante un viernes difícil y necesitar que Sébastien Buemi o Jake Dennis hagan magia en el simulador durante la noche para descubrir una prueba clave; el ejemplo que viene a la mente es el claro cambio de rumbo de Max Verstappen en el fin de semana de Imola de 2024, en el que parecía estar contra las cuerdas en los entrenamientos, solo para darle la vuelta a su fin de semana con ajustes continuos al coche.

La dupla de Racing Bulls ha encontrado una consistencia increíble en 2026. Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Racing Bulls, mientras tanto, parece tener la habilidad de meter su coche en una ventana sólida desde el principio, lo que ha sido un rasgo útil en la batalla de la zona media, ya que Alpine ha tenido dificultades para hacer que su A526 rinda de entrada. De nuevo, la complejidad extra de un coche diseñado para desafiar en la parte alta de la parrilla podría perjudicar ligeramente a equipos como Red Bull, pero la excusa no necesariamente cuela cuando equipos como Mercedes y Ferrari comienzan los fines de semana con fuerza.

La pareja de Racing Bulls también parece tener las salidas de carrera bastante dominadas; la impresionante primera vuelta de Lindblad en Australia demostró que el VCARB 03 puede salir de la línea bastante rápido (aunque el coche de Lawson se hubiera quedado clavado), pero, desde entonces, Lawson ha ganado posiciones en la salida en todos los grandes premios salvo uno: la única excepción fue conservar el octavo puesto en la carrera de Barcelona. Con el RB22 es algo más una lotería.

De nuevo, esto cae bajo el ámbito de las operaciones y el proceso de la unidad de potencia. Racing Bulls claramente ha trabajado aquí para superar los problemas que tuvo en el coche de Lawson en Australia, además de asegurarse de que sus pilotos estén bien preparados.. Como explicó el jefe de equipo Alan Permane en Austria, gran parte de ello ha consistido en asegurarse de que Lawson y Lindblad se mantengan tranquilos si la arrancada de la vuelta de formación había sido menos prometedora de lo esperado.

"Usamos la misma unidad de potencia y tenemos la misma caja de cambios. Y la mayoría de las veces, empezamos la carrera con el mismo neumático. Así que los tres componentes principales en esa cadena de salida son los mismos", dijo Permane a Sky.

"Las salidas son complicadas con estos motores. Son realmente difíciles, y los pilotos tienen que trabajar duro en ellas. Y nosotros también tenemos que trabajar duro para mantenerlos tranquilos, porque a veces hacemos una salida de vuelta de formación y no hay potencia. Y entonces, por supuesto, van dando la vuelta pensando que lo peor no deja de pasar: '¡no, no, no te preocupes!'.

"'Las temperaturas no estaban en la ventana correcta, pero todo va a estar bien'. Hasta ahora, y espero que no lo hayamos gafado aquí, todo ha sido razonablemente bueno para nosotros."

Hay algunos puntos operativos en los que Red Bull actualmente no está dando en el blanco, y quizá echar un vistazo a cómo opera su equipo hermano podría arrojar algo de luz sobre cómo sacar lo mejor de sus propios recursos. Dicho esto, Racing Bulls podría agradecer no perder más personal en ningún traslado interno de personal...

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