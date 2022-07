Lo que hizo Hamilton al no estar en su moplaza en la FP1 en Francia

Cargar reproductor de audio

La situación resultó rara, pero Lewis Hamilton no estuvo presente en su Mercedes durante la primera práctica libre del Gran Premio de Francia de la Fórmula 1 2022 luego de ceder su lugar a Nyck de Vries, esto como parte de las dos sesiones de FP1 que cada equipo debe permitir a un piloto novato para adquirir experiencia en un coche de la máxima categoría.

Durante la sesión de 60 minutos, se observó como Hamilton se encontraba en el garaje dando seguimiento a lo que de Vries, el campeón de la Fórmula E 2021, hacía con su auto.

La situación resultó extraña para Toto Wolff y en declaraciones a la cadena británica Sky Sports indicó que bromeó con el siete veces campeón del mundo al momento de encontrarlo en el box.

“Cuando llegué, estaba un poco confundido y lo vi a él sentado en mi asiento y me dije 'por qué no estás en el coche'", expresó el director del equipo Mercedes.

Wolff indicó que Hamilton mantuvo contacto con su reemplazo durante la sesión. “Fue interesante porque estaba entrenando a Nyck, ayudándole con los adelantamientos. Resultó interesante ver eso”.

Al terminar la sesión, el jefe de Mercedes Motorsport fue interrogado por el futuro del piloto neerlandés. A finales de 2022 la marca dejará la Fórmula E y cederá su posición a McLaren. Esto pone en aprietos a la compañía sobre qué hacer con De Vries y Stoffel Vandoorne, sus actuales pilotos en la serie eléctrica.

Nyck de Vries, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

En el caso de Nyck de Vries, Wolff es claro de lo que quiere: "Si no somos capaces de ofrecerle un proyecto interesante en la Fórmula 1, entonces tendremos que dejarlo ir”, al momento que dijo no tiene posibilidades de él colocarlo en un equipo que utilice los motores Mercedes: “Realmente no puedo ayudarlo”.

"Está mirando varias opciones, sportcars (resistencia) y tal vez la Fórmula E, pero nunca hay que renunciar a la oportunidad de que un día su puerta de la Fórmula 1 pueda abrirse y hoy fue muy bueno", finalizó el austriaco.