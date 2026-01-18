¿Qué motor utilizará cada equipo de F1 en 2026?

La Fórmula 1 se embarca en una nueva era con la temporada 2026, ya que el campeonato introducirá cambios generalizados en su reglamento técnico.

Los chasis de los coches serán más ligeros y pequeños, y se hará más hincapié en la energía eléctrica, que se repartirá casi al 50 % con el motor de combustión interna.

También hay dos nuevos proveedores de unidades de potencia que se incorporan a la F1; la última vez que la F1 contó con dos fabricantes de motores en la misma temporada fue en 2000, con BMW y Honda.

Entonces, ¿quiénes son los nuevos proveedores para 2026 y qué motor utilizarán los 11 equipos?

Unidades de potencia utilizadas por cada equipo de F1

Equipo Unidad de potencia McLaren Mercedes Mercedes Mercedes Red Bull Red Bull Ford Ferrari Ferrari Williams Mercedes Racing Bulls Red Bull Ford Aston Martin Honda Haas Ferrari Audi Audi Alpine Mercedes Cadillac Ferrari

McLaren

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto: Lars Baron / LAT Images vía Getty Images

Tren motriz: Mercedes

Debut de la colaboración: Gran Premio de Baréin de 2021

Victorias en Grandes Premios desde el inicio de la asociación actual: 21

McLaren-Mercedes fue una de las asociaciones más famosas de la F1 desde finales de la década de 1990 hasta la década de 2000, tras haber conseguido el campeonato en 1998, 1999 y 2008 con su legendaria decoración plateada. Pero la llegada de Mercedes como equipo de fábrica en 2010 cambió definitivamente esa relación, ya que el director ejecutivo Ron Dennis pensaba que la única esperanza de McLaren de conseguir el título era ser un equipo de fábrica en lugar de un equipo cliente , por lo que en 2015 llegó Honda.

Sin embargo, está bien documentado lo desastrosa que resultó ser esa asociación, con Fernando Alonso calificándola de "motor de GP2" en el Gran Premio de Japón de 2015, por lo que McLaren actuó con rapidez y firmó con Renault para 2018. Sin embargo, ese nunca fue el destino final, sino más bien un medio para alcanzar un fin, ya que McLaren, ahora bajo el liderazgo de Zak Brown, reavivó su asociación con Mercedes en 2021 y, finalmente, le siguieron más éxitos.

Daniel Ricciardo puso fin a la sequía de victorias de McLaren, que duraba nueve años, con su triunfo en el Gran Premio de Italia de 2021, antes de que la escudería de Woking se hiciera con su primera corona de constructores en 26 años en 2024. McLaren se alzó con dos campeonatos consecutivos en 2025, año en el que también consiguió su primer doblete desde 1998, cuando Lando Norris se proclamó campeón del mundo.

McLaren-Mercedes es, por tanto, una de las asociaciones más exitosas en la historia de la F1, y el contrato actual se extiende hasta 2030.

Mercedes

Tren motriz: Mercedes

Debut de la asociación: Gran Premio de Baréin de 2010

Victorias desde el inicio de la asociación actual: 122

El campeón mundial de constructores de 2009, Brawn GP, solo estuvo un año en la parrilla porque fue comprado por Mercedes para 2010, lo que supuso la primera vez que las Flechas de Plata tenían un equipo de F1 desde 1955. Pero no es que la marca alemana estuviera completamente ausente del campeonato durante 55 años, ya que, obviamente, había sido proveedora de unidades de potencia para equipos como McLaren, Sauber y Brawn.

Así que Mercedes ya tenía un motor preparado para cuando el equipo regresara y no tardó mucho en imponerse. La temporada 2014 introdujo los coches híbridos y diseños innovadores, como la división de la disposición del turbocompresor, que ayudaron a Mercedes a conseguir un récord de ocho títulos consecutivos de constructores.

Aunque el equipo ya no es dominante, Mercedes sigue siendo el motor más representado en la parrilla de 2026, ya que Silver Arrows, McLaren, Williams y Alpine lo utilizan.

Red Bull

Red Bull Ford Powertrains Foto: Red Bull Content Pool

Tren motriz: Red Bull Ford

Debut de la asociación: N/A

Victorias desde el inicio de la asociación actual: N/A

No solo la F1 se embarca en una nueva era esta próxima temporada, sino también Red Bull, que utilizará motores propios por primera vez desde que se unió al campeonato en 2005. Esto se produce después de que su último proveedor, Honda, anunciara a finales de 2020 que abandonaría la F1 tras la campaña de 2021 y, aunque la marca japonesa finalmente dio marcha atrás en esa decisión, ya era demasiado tarde para continuar con el acuerdo con Red Bull.

Esto se debe a que la escudería austriaca ya se había comprometido con Red Bull Powertrains para 2026 con el asesoramiento de Ford, que pone fin a sus 23 años de ausencia del campeonato. El fabricante estadounidense es también uno de los proveedores de motores más exitosos de la F1, con 13 campeonatos de pilotos entre 1968 y 1994, así como 10 títulos de constructores entre 1968 y 1981, junto con su socio Cosworth.

Sin embargo, a pesar de los numerosos campeonatos que han ganado Red Bull y Ford, las expectativas no son especialmente altas para 2026, y el director del equipo, Laurent Mekies, afirma que sería "una tontería" pensar que podrían igualar inmediatamente a equipos como Mercedes y Ferrari.

Ferrari

Tren motriz: Ferrari

Debut de la asociación: Gran Premio de Mónaco de 1950

Victorias desde el inicio de la asociación actual: 247

Ferrari es el único equipo que ha disputado todas las temporadas de F1 desde que comenzó el campeonato en 1950 y siempre ha competido con su propio motor. Por lo tanto, no es de extrañar que la marca italiana sea estadísticamente el proveedor de unidades de potencia más exitoso de la F1, con 16 títulos de constructores y 15 coronas de pilotos, pero Ferrari lleva 18 años sin ganar un campeonato y puede que sea difícil que eso cambie en un futuro próximo.

A pesar de ello, Ferrari sigue estando bien representada como fabricante de motores en la parrilla de 2026, ya que la Scuderia, Cadillac y Haas utilizan su motor.

Williams

Alex Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams Foto: Erik Junius

Tren motriz: Mercedes

Debut de la colaboración: Gran Premio de Australia de 2014

Victorias desde el inicio de la colaboración actual: 0

Williams ha estado en ambos extremos del campeonato desde que comenzó su colaboración con Mercedes en el Gran Premio de Australia de 2014, disfrutando de un moderado éxito en los inicios de la era de los híbridos turbo con dos terceros puestos consecutivos, antes de caer rápidamente al fondo de la clasificación debido a sus problemas financieros.

A pesar de los resultados irregulares, Williams sigue manteniendo una estrecha relación con su proveedor de motores, ya que algunos pilotos junior de Mercedes han sido cedidos a la escudería británica, como George Russell y Nyck de Vries.

La temporada 2025 también supuso una mejora significativa para Williams, ya que saltó al quinto puesto del campeonato, gracias al liderazgo de James Vowles, anteriormente jefe de estrategia de Mercedes, y a su sólida pareja de pilotos, Alex Albon y el nuevo fichaje Carlos Sainz. Por lo tanto, Williams se muestra muy optimista de cara a la próxima temporada, teniendo en cuenta cómo Mercedes dominó el último cambio de motor.

Racing Bulls

Tren motriz: Red Bull Ford

Debut de la asociación: N/A

Victorias desde el inicio de la colaboración actual: N/A

Racing Bulls también utilizará motores Red Bull Ford para la próxima temporada, al igual que su escudería hermana, y este será el quinto proveedor de unidades de potencia del equipo con sede en Faenza desde que Red Bull lo compró en 2006.

En aquel entonces se conocía como Toro Rosso, que utilizó un motor Cosworth para su campaña de debut antes de cambiar a Ferrari en 2007. Esa asociación fue todo un éxito, ya que Sebastian Vettel ganó el Gran Premio de Italia de 2008, pero luego el equipo cambió a Renault para el inicio de los coches híbridos turbo después de que Red Bull acabara de ganar cuatro títulos consecutivos con el proveedor francés.

Toro Rosso alternó entre Renault y Ferrari durante los años siguientes, antes de ser utilizado efectivamente como banco de pruebas de Red Bull para los motores Honda en 2018. A pesar de los diversos cambios de marca que ha experimentado la escudería italiana desde entonces, el fabricante japonés siguió siendo su proveedor de unidades de potencia hasta finales de 2025.

Aston Martin

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto: Erik Junius

Tren motriz: Honda

Debut de la asociación: N/A

Victorias desde el inicio de la colaboración actual: N/A

Honda comenzó a replantearse su salida del campeonato cuando la normativa de 2026 tomó la dirección que esperaba. Pero para entonces, Red Bull ya había planeado su propio proyecto de unidad de potencia, por lo que varios equipos comenzaron a mostrar interés en asociarse con Honda a partir de 2026 y, finalmente, fue Aston Martin quien ganó la batalla.

Esto significa que 2025 fue la última campaña del equipo con sede en Silverstone con una unidad de potencia Mercedes, que había utilizado desde sus días en Force India en 2009, con un éxito moderado, ya que la victoria de Sergio Pérezpara Racing Point en el Gran Premio de Sakhir de 2020 fue lo más destacado. Hay esperanzas de que Aston Martin logre un éxito mucho mayor a partir de 2026, dada su promoción a la categoría de equipo oficial y el hecho de que el legendario diseñador Adrian Newey sea ahora su jefe.

Aston Martin también ha recibido numerosas inversiones gracias a su multimillonario propietario, Lawrence Stroll, pero todo ello aún no se ha materializado, ya que terminó séptimo en la clasificación de 2025, por lo que 2026 se considera la temporada en la que todo debe salir bien para el , especialmente para su piloto de 44 años, Fernando Alonso.

Haas

Tren motriz: Ferrari

Debut de la asociación: Gran Premio de Australia de 2016

Victorias desde el inicio de la asociación actual: 0

Haas ha utilizado motores Ferrari desde su debut en la F1 en 2016, y ambos han formado una estrecha asociación. Esto se debe a que la escudería estadounidense ha comprado muchas de las piezas de sus coches a la famosa Scuderia, lo que puede resultar controvertido para algunos, pero Haas lo considera necesario para que un equipo tan pequeño , en comparación con sus rivales , sea competitivo.

Incluso cuenta con un antiguo piloto junior de Ferrari como uno de sus pilotos, Oliver Bearman, de forma similar a como Russell pilotó para Williams durante tres años antes de fichar por Mercedes. No hay indicios de que esta asociación vaya a terminar, a pesar de que Haas nunca ha terminado por encima del séptimo puesto desde su quinto puesto en 2018.

Audi

Diseño conceptual del Audi F1 Team RS26 Foto: Audi Sport

Tren motriz: Audi

Debut de la asociación: N/A

Victorias desde el inicio de la colaboración actual: N/A

Audi es el segundo nuevo fabricante de motores que se incorpora a la F1 este año junto con Red Bull Ford, ya que la marca alemana debutará como equipo oficial tras completar la adquisición total de Sauber.

Al igual que Red Bull, se desconoce cómo le irá a Audi, pero el director de operaciones, Mattia Binotto, dijo en mayo que "no tendremos la mejor unidad de potencia" teniendo en cuenta la competencia. Por lo tanto, el equipo es consciente de que el éxito solo llegará con el tiempo, sobre todo porque Sauber terminó penúltimo en la clasificación de 2025 a pesar de sumar 70 puntos con la sólida pareja de pilotos formada por Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg.

Alpine

Tren motriz: Mercedes

Debut de la asociación: N/A

Victorias desde el inicio de la asociación actual: N/A

Alpine realizó un cambio controvertido para 2026, ya que su empresa matriz, Renault, puso fin a su proyecto de motores de F1 para convertirse en cliente de Mercedes. La noticia fue obviamente mal recibida por quienes ya estaban trabajando en la unidad de potencia de 2026 en su base de Viry-Chatillon, hasta tal punto que un grupo de ellos organizó una protesta en el Gran Premio de Italia de 2024 con mensajes como "salva 50 años de Fórmula 1 francesa".

Pero Renault ya no podía explicar por qué gastaba tanto dinero en su proyecto de motores, solo para ser significativamente peor que sus rivales; Alpine terminó último en la clasificación de 2025. Ahora, el exdirector general de Renault, Luca de Meo, llegó a decir que necesitaba buscar "atajos" para alcanzar el éxito, y ¿qué mejor manera de hacerlo que firmando un acuerdo con el que se considera el proveedor de motores más potente?

Cadillac

Tren motriz: Ferrari

Debut de la asociación: N/A

Victorias desde el inicio de la asociación actual: N/A

Cadillac se convertirá en el undécimo equipo de la F1 en 2026, cuando haga su debut en el Gran Premio de Australia, poniendo fin a un largo proceso para llegar a la parrilla. En 2023, General Motors y Andretti Global anunciaron su intención de entrar en la F1, pero la propuesta fue rechazada porque el campeonato quería que el equipo se comprometiera a fabricar sus propios motores.

A continuación, hubo muchas idas y venidas sobre el tema, que incluyeron desacuerdos entre la F1 y Michael Andretti, hijo del campeón mundial de 1978, Mario. Pero las cosas cambiaron mucho cuando Michael se apartó, el patrocinador TWG Global asumió más responsabilidades y el nombre propuesto para el equipo pasó de ser Andretti Racing a Cadillac.

Poco después de todo esto, se aprobó la entrada de Cadillac para 2026, cuando utilizará motores Ferrari y sustituirá a Sauber como cliente de la Scuderia. La escudería estadounidense utilizará esas unidades de potencia hasta finales de 2028, cuando entrarán en juego los motores fabricados por General Motors.