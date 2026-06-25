Una vez más, Cadillac está listo para introducir un paquete de mejoras en el MAC-26 durante el Gran Premio de Austria, una situación que Sergio Pérez espera siga contribuyendo en seguir reduciendo las décimas de segundo para pronto alcanzar una Q2 por ritmo natural.

En Austria, Cadillac presentará una evolución aerodinámica mayor que incluye una carrocería revisada, nuevos pontones laterales y un piso completamente rediseñado, piezas que no representan una gran actualización, pero sí significativa.

“Definitivamente queremos lograr un buen progreso”, dijo Checo Pérez el jueves en la conferencia de prensa en el circuito de Spielberg.

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“Ya sabes, podemos ver que nos estamos acercando a la zona media, especialmente a una sola vuelta. Creo que todavía nos falta un poco en la parte de la degradación, en la degradación de los neumáticos. Traemos una mejora aquí que con suerte nos podrá acercar aún más”.

Checo Pérez tiene confianza en que seguirán dando pasos adelante y por eso piensa en el siguiente reto que enfrentarán, donde deberán mejorar con cuestiones fuera de la pista para poder alcanzar los objetivos.

“Una vez que estemos ahí, ya sabes, todo se reducirá a los pequeños detalles. Creo que, operativamente, el equipo ha estado mejorando bastante, dando pasos realmente grandes hasta ahora. Así que sí, ojalá esta mejora nos pueda poner mucho más cerca”.

Sin chaleco de refrigeración

La FIA ha emitido la alerta de altas temperaturas para el Gran Premio de Austria y algunos equipos están considerando usar los chalecos de enfriamiento. Para Sergio Pérez esto no es una opción, no solo por estar acostumbrado a estas condiciones, sino también por el castigo en el rendimiento.

“No quiero usarlo, ya sabes, de todos modos pagas una penalización en el peso. Soy mexicano, así que para mí esto no es demasiado cálido”.

“Me da risa que todos los europeos estén preocupados por este nivel de calor, pero para mí es bastante normal”, finalizó.