Quién durmió mejor anoche: Carlos Sainz

Seguramente viste ese clip de Las Vegas. Entrevistado por Sky Sports antes del fin de semana, a Carlos Sainz le preguntaron por su opinión sobre el comentario de John Elkann de que sus pilotos, los de Ferrari, deberían "hablar menos" y concentrarse en lo que se los contrata para hacer: conducir lo más rápido posible los autos rojos.

"Como expiloto de Ferrari", preguntó Ted Kravitz, de Sky, a Sainz, "¿los pilotos de Ferrari deben ser más cuidadosos con lo que dicen en público, arriesgándose a molestar a gente más arriba en la cadena, a diferencia de un lugar como Williams, donde podés ser un poco más abierto con tus críticas?"

Una pequeña sonrisa, ojos muy abiertos.

"Ted, eso no es asunto mío", respondió entre risas, antes de preguntarle a Kravitz si había visto el meme de la rana Kermit con la taza de té.

"Ese soy literalmente yo ahora mismo."

El Gran Premio de Qatar de Sainz probablemente pasará casi desapercibido en medio del caos por la lucha por el título, y hay muchas personas a lo largo del pitlane que se habrán ido a dormir sintiendo que cumplieron con su trabajo. Los que llevan la camisa de Red Bull ciertamente estarán satisfechos con cómo se desarrolló el domingo en Doha, aunque probablemente les haya costado dormirse por toda la adrenalina.

Para el español vestido de Williams, no hay ningún título a la vista, y después de su podio en Bakú ya casi no le quedaba nada por demostrar. Pero Qatar solo ha reforzado la impresión que ha construido en los últimos meses. Incluso sin un auto de punta, Sainz es capaz de ofrecer actuaciones de primer nivel.

Quizás nadie sabe realmente lo difícil que fue el año pasado para él. Recibir esa llamada en enero, avisándole que perdería su asiento en Ferrari, debió de ser devastador.

Lo manejó con la mayor profesionalidad posible. Ni una sola queja, ni una pizca de sentirse traicionado por sus jefes. Ningún intento de volverse problemático o poco colaborativo. En cambio, entrevistas explicando que entendía que dejaba su lugar no por cualquiera, sino por un siete veces campeón del mundo.

Pero no fue lo único que tuvo que afrontar. Descubrió, poco a poco, que no solo Ferrari no lo quería para 2025, sino que ninguno de los otros equipos top lo quería tampoco. Mercedes ya se había comprometido con Andrea Kimi Antonelli (y vaya si ha demostrado en las últimas carreras que no fue una decisión equivocada), y Red Bull parecía únicamente preocupado por no molestar a Max Verstappen (bueno, quizás tampoco es la peor idea, ¿no?).

Así que Sainz tuvo que aceptar que su elección era entre opciones que parecían malas. Audi era un nombre atractivo pero no prometía más que años de lucha antes de volverse competitivo. Alpine estaba tan desordenado como hoy. Y Williams, con su infraestructura del siglo pasado.

El podio de Qatar ni siquiera es necesario para confirmar nada: la primera temporada de Sainz con Williams ya había sido lo suficientemente sólida sin él como para concluir que tomó la decisión correcta. Él mismo lo confirmó antes del fin de semana, diciendo que si hubiese sabido entonces lo que sabe ahora, habría firmado mucho antes en lugar de hacer de tapón en el mercado de pilotos del año pasado, retrasando todo el movimiento del mercado.

Se siente como una verdadera demostración. No porque necesite o quiera demostrarle algo a su antiguo equipo, pero muestra qué tipo de piloto dejaron ir. Sí, nunca lo dijo públicamente, pero se le puede perdonar por no entender la lógica de Ferrari. ¿Reemplazarlo con Lewis Hamilton, que probablemente ya pasó sus mejores años?

¿Renunciar a un piloto en sus mejores temporadas por alguien a punto de cumplir 40? Sí, Hamilton puede ser el mejor de todos los tiempos, pero la "grandeza" no da puntos ni podios.

Sí, es justo decir que Lewis necesita tiempo, todavía se está adaptando a su nuevo equipo después de tantos años en Mercedes. Pero la ironía es que el hombre al que reemplazó, que también pasó por un período de adaptación, ahora está funcionando a la perfección.

Lograr un podio en su primer año, contra ninguno de Hamilton, ya era una declaración contundente. Conseguir un segundo, especialmente después de su podio sprint en Austin y su clasificación en Las Vegas, solo resalta lo diferentes que se han vuelto las trayectorias de sus temporadas.

El podio de Sainz llegó tras una carrera perfectamente ejecutada, con casi nada de suerte involucrada. Solo un par de errores de sus rivales, y él estuvo ahí para castigarlos y capitalizar. Fue tan controlado como Bakú. Ambos podios con Williams llegaron no gracias a circunstancias extrañas, y eso es lo que los hace aún más valiosos.

Puede decir que no es asunto suyo, pero no puede ignorar lo que ocurre en Ferrari. Porque no solo el progreso de Williams lo habría empujado a firmar antes si hubiera sido consciente de ello: si hace un año le hubieran dicho en qué estado estaría ahora la Scuderia, tampoco se sentiría tan mal por haber perdido su asiento allí.

Qatar fue quizá el punto más bajo de Ferrari esta temporada en términos de rendimiento puro, y Hamilton nunca pareció tan lejos de dominar el auto rojo como ahora. Y es él, no Sainz, quien ahora se pregunta si tomó la decisión correcta en su carrera, quizás.

¿Y Sainz? Por supuesto, nada de esto garantiza que las cosas continuarán en la misma trayectoria. Ferrari sigue siendo uno de los mejores equipos de la Fórmula 1, con una infraestructura fantástica, y el año próximo podría ser muy diferente. Pero el español tiene todas las razones para mirar con entusiasmo su futuro con Williams, sin arrepentirse del pasado.

¿Conocés ese meme de la nena parada frente a una casa en llamas?

Ese es literalmente él ahora mismo.

