Quién durmió peor anoche: Andrea Stella

"¿Qué está haciendo McLaren?" Esa frase exacta, seguida de un "¿Qué demonios?", es lo que escribí ayer en nuestro chat editorial interno cuando vi a ambos pilotos de McLaren pasar tranquilamente de largo por la entrada a boxes durante el período de coche de seguridad.

La perspectiva siempre es perfecta con el diario del lunes, claro, pero seguramente no fui el único seguidor de la F1 que no entendió por qué McLaren acababa de abrirle la puerta a Max Verstappen para ganar el Gran Premio de Qatar y llevar la definición del título al final de Abu Dhabi.

Por qué McLaren finalmente eligió esta estrategia no es siquiera el tema de esta columna. El punto real es que McLaren está al borde de producir lo que puede ser uno de los mayores errores de la historia de la Fórmula 1.

Mirando hacia atrás: después de su carrera de casa en Zandvoort, Verstappen estaba 104 puntos por detrás del líder del campeonato, Oscar Piastri. Eso equivalía a más de cuatro victorias, y hasta los seguidores más optimistas de Verstappen seguramente habían dejado de lado la idea de un quinto título consecutivo.

Tres meses después, el neerlandés ha superado a Piastri en la clasificación del campeonato y llega al final de Abu Dhabi solo 12 puntos por detrás de Lando Norris. Un escenario que, desde la perspectiva de McLaren –con todo respeto– nunca debería haber sido posible.

Abu Dhabi 2010: el "día más doloroso" de Stella

En la previa del final de temporada de la próxima semana, el director del equipo, Andrea Stella, probablemente enfrente noches inquietas. Sí, los 12 puntos de desventaja aún significan que Verstappen no puede ganar el título por sí solo y necesita otro error de Norris.

Pero Stella sabe lo que se siente perder un campeonato en el último instante. En 2010, el piloto de Ferrari Fernando Alonso llegó a la carrera final en Abu Dhabi con 15 puntos de ventaja sobre Sebastian Vettel. El ingeniero de carrera de Alonso entonces era Stella.

Y la historia es bien conocida: mientras las esperanzas de Alonso se desvanecían detrás del Renault de Vitaly Petrov, Vettel ganaba el primero de los cuatro campeonatos del mundo que obtendría con Red Bull. El propio Stella dijo hace un año que ese "sigue siendo el día más doloroso de toda mi carrera en la Fórmula 1".

¿Sigue siendo así?

Al menos 50 puntos tirados a la basura

Probablemente sí, porque desde la perspectiva de McLaren aún no se ha perdido nada. Pero el mero hecho de que una posible repetición de Abu Dhabi 2010 parezca posible para Stella 15 años después es, desde el punto de vista de McLaren, completamente innecesario.

Verstappen dijo en Qatar que ya sería campeón del mundo si Red Bull hubiera sido tan rápido como McLaren en la primera mitad de la temporada. Y viendo la lista de errores cometidos por el equipo –y, para ser justos, también por los pilotos–, es difícil no admitir que el neerlandés tiene un punto válido.

Se puede estar de acuerdo o no, pero el hecho es que McLaren –mirando solo a Norris– ya ha tirado a la basura por lo menos 50 puntos por errores propios este año.

Incluso enfocándose únicamente en los grandes problemas: Norris perdió 10 puntos por el quinto puesto tras su accidente en Canadá. Súmenle 18 puntos perdidos en Zandvoort, donde abandonó desde la segunda posición por una falla en el motor, otros 18 puntos debido a su descalificación en Las Vegas y ahora al menos 3 puntos más perdidos por la estrategia equivocada en Qatar. Eso ya da 49 puntos, sin contar otros errores menores.

Puede hacerse un cálculo similar con Oscar Piastri, lo que poco ayuda a contradecir la evaluación de Verstappen.

¿Stella como símbolo del fracaso de McLaren?

Los errores son parte del automovilismo, y nadie atraviesa una temporada de 30 carreras (24 Grandes Premios más seis sprint) sin dejar puntos en la mesa, ni siquiera Red Bull y Verstappen.

Aun así, da la sensación de que la tasa de errores de McLaren este año es demasiado alta, especialmente para un equipo con aspiraciones de campeonato. Súmese a eso el debate de toda la temporada por las "reglas papaya", aunque ese es un avispero que no abriremos aquí.

Hasta ahora, Stella había sido el rostro del resurgimiento de McLaren. Bajo su liderazgo, el equipo ganó su primer título de constructores en 26 años en 2024, y esta temporada lo defendió de forma aún más convincente.

Pero ahora, la situación puede estar dando un giro, y Stella podría perder un campeonato casi seguro por segunda vez en su carrera. Y a diferencia de aquella vez, cuando era "solo" un ingeniero de carrera en el muro, esta vez podría convertirse en el símbolo de un error aún mayor que el de hace 15 años.

O tal vez todo salga distinto y en una semana McLaren celebre un campeón del mundo. En ese caso, Stella podría finalmente exorcizar su trauma de Abu Dhabi para siempre.

¿Quién más tuvo una mala noche?

Por cierto: como señaló mi colega Norman Fischer hace una semana, yo también había decidido firmemente no incluir a otra figura de McLaren en esta columna después de Qatar.

Me habría gustado escribir, por ejemplo, sobre Alexander Albon, quien ahora ha perdido definitivamente su estatus en Williams ante Carlos Sainz. Mientras el español ya logró su segundo podio, el histórico "número uno" Albon lleva ahora siete domingos consecutivos sin puntos.

O sobre el nuevo campeón de Fórmula 2, Leonardo Fornaroli, quien ganó el título de la categoría este fin de semana como debutante –y aun así no tiene un camino realista hacia la Fórmula 1 para 2026.

La pregunta de cómo un piloto puede ganar los títulos de Fórmula 3 y Fórmula 2 en años consecutivos y aun así no llegar a la Fórmula 1 tendrá que esperar para otro día. Quizá la semana que viene en Abu Dhabi, siempre que McLaren no nos regale otro momento de ¿qué demonios?

