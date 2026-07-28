Racing Bulls brilló en Hungría: doble top 10, el pitstop más rápido de 2026 y superó a Alpine

Siete carreras seguidas en los puntos con al menos uno de los dos coches, un doble top 10 en Hungría que le permite superar a Alpine en el campeonato de constructores por el quinto puesto y el mejor pit stop absoluto del año, el primero por debajo de los dos segundos. El Gran Premio de Hungría deparó muchas satisfacciones a Racing Bulls, que también en Budapest se confirmó como la referencia de la zona media con un octavo para Liam Lawson y un décimo puesto para Arvid Lindblad, con Hulkenberg noveno.

Más allá de esto, sin embargo, hay otro aspecto que considerar. En vísperas de la cita húngara había gran expectación por entender cuál sería el nivel de competitividad de Audi, porque el hecho de que Budapest fuera una pista en la que el déficit de motor pesa menos podía jugar a favor del R26, que hace del chasis su punto fuerte.

La lucha entre Audi y Racing Bulls resultó intensa, ya en la clasificación, donde sin embargo en Q3 el equipo de Faenza fue capaz de dar ese pequeño salto adelante, tanto que incluso Nico Hulkenberg no ocultó cierta sorpresa: "No puedo decir que esté descontento, aunque hay una brecha con Racing Bulls. Pensaba que estaríamos mucho más cerca y que podríamos luchar con ellos. El tiempo de Lindblad en Q3 fue impresionante. No creo que nosotros pudiéramos hacer ese tiempo, lo cual es un poco una sorpresa".

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Es cierto que en carrera los coches rodaron a menudo cerca, pero el hecho de que Racing Bulls lograra batir a Audi en un trazado que sobre el papel debía favorecer al R26 es una confirmación de la solidez del proyecto y de los desarrollos llevados adelante. Ya hace unas semanas en Mónaco se había vislumbrado el potencial del VCARB03, pero tener una confirmación adicional sigue siendo siempre fundamental.

Mérito, sí, de un proyecto nacido bien, pero también de la calidad de las evoluciones introducidas, sobre todo el paquete que debutó en Canadá con el nuevo fondo, que marcó un cambio de filosofía. Una actualización que aportó carga de manera eficiente, sin penalizar demasiado las velocidades punta, y que representa carga "pura", permitiendo al equipo ser competitivo en distintos tipos de pistas.

De hecho, Racing Bulls parece encontrarse ahora en la misma condición con la que Haas había iniciado la temporada: un coche por lo general bien equilibrado, que ofrece margen para trabajar en el setup y aprovechar las características del paquete. Ganar esta batalla de desarrollos es la clave también en la comparación con Alpine, que entre Miami y Mónaco parecía haber dado un salto adelante.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Pero mientras el equipo de Enstone tuvo dificultades para encontrar continuidad, por el contrario las cualidades del coche de Faenza, aun no siendo siempre el más competitivo en curva, le permitieron marcar la diferencia. En clasificación el Hungaroring, la gestión del neumático a lo largo de toda la vuelta fue decisiva, sobre todo porque en la parte final del giro Audi sufrió sobrecalentamiento.

Todo esto le ha permitido ahora superar precisamente a Alpine en el quinto puesto del mundial de constructores por cinco puntos. Pero también hay otra buena noticia que llega de Budapest, es decir, la competitividad también en otros frentes. Ya desde 2022 el equipo de Faenza está al menos en el top 5 de los equipos más rápidos en los pit stops, pero durante la última cita en Hungría, los mecánicos de Racing Bulls se dieron la satisfacción de completar el pit stop más rápido de la temporada en 1,99s, el primero del año por debajo de los dos segundos.

Es el primer equipo este año en lograrlo, arrebatándole el cetro a Ferrari, que en Japón había registrado un pit stop de apenas 2 segundos. Y ampliando la mirada al top 10 de las paradas más rápidas de la temporada, nada menos que cuatro llevan la firma de Racing Bulls: una confirmación de la calidad del trabajo realizado en Faenza no solo en el frente de los desarrollos del coche, sino también en todo lo relacionado con la operativa en pista.