Racing Point: tope de costos no dañará relación con Mercedes

Junto con su unidad de potencia, el equipo campeón proporciona la caja de cambios y otros sistemas a Racing Point, así como el uso del túnel de viento de su fábrica de Brackley.

El jefe de Renault, Cyril Abiteboul, ha sugerido recientemente que estas relaciones podrían verse amenazadas si el tope de costos aprieta la parrilla y los equipos más grandes se muestran menos dispuestos a suministrar tecnología a socios que podrían desafiarlos.

Sin embargo, Szafnauer dice que los líderes actuales seguirán teniendo ventaja, incluso si la brecha se cierra, por lo que no se convertirá en un problema.

"Entiendo la teoría, pero no puedo predecir el futuro", dijo Szafnauer a Motorsport.com.

"Sigo pensando que los grandes equipos tendrán una ventaja, incluso en 2022. No se van a despertar, golpearse la cabeza y olvidar cómo desarrollar un auto de carreras rápido. Eso simplemente no sucede".

"Hay más que sólo tener las herramientas adecuadas, es también tener la gente adecuada, y han tenido la gente adecuada durante mucho tiempo, por lo que están donde están. No van a olvidarse".

"Y por lo general, por lo que he visto en el pasado cuando tienes un cambio técnico al por mayor, son los grandes equipos bien financiados los que hacen un mejor trabajo. Sigo pensando que va a ser la misma tendencia".

"Tal vez la diferencia no sea tan grande, y podamos ponernos al día más fácilmente, pero sigo pensando que los tipos con mayores recursos y mejores conocimientos terminarán haciendo el mejor trabajo".

Szafnauer dice que un equipo grande es solamente probable que retire su apoyo técnico a un socio si un área específica juega un papel importante en la determinación de la jerarquía en la F1.

"Siempre habrá algún tipo de diferenciador en la F1 en el que un equipo hace un mejor trabajo que los otros", dijo. "Creo que con el tiempo, una vez que sepamos cuáles son las normas y los detalles, entonces averiguaremos dónde están esos diferenciadores".

"Si son, por ejemplo, el hecho de que si haces tu propia caja de cambios, tienes una gran ventaja, entonces puedo ver a Mercedes diciendo, 'Bueno, sabes qué, puedes ir y hacer tu propia caja de cambios, no quiero compartir mi caja de cambios contigo'".

"Puede que haya un poco de eso. Lo entiendo desde un punto de vista económico, pero es muy, muy difícil de predecir eso".

"Si es algo general solamente de que la parrilla se va a apretar un poco y por lo tanto no quiero darte acceso a mi túnel de viento y venderte mi caja de cambios, no puedo ver eso, porque habrá todo tipo de otros diferenciadores. Pero no lo sabes, así que veamos a dónde va eso".

