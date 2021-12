Raikkonen: no hay nada de malo con una vida normal, no me asusta

En declaraciones a la revista Auto Motor und Sport, el piloto finlandés dijo que: "Decidí retirarme porque viajar era demasiado para mí en estos momentos. Paso mucho tiempo fuera de casa", esto después de un calendario de 22 fechas.

"Estoy jubilado para poder pasar más tiempo allí. Odio los horarios con los que he tenido que ceñirme toda mi vida. Pero ahora no puedo esperar para comenzar un nuevo día sin ningún horario", dijo el expiloto de Alfa Romeo.

Cuando se le preguntó si tenía miedo de su nueva vida, Raikkonen dijo: "¿Por qué debería tener miedo? Al contrario, lo estoy esperando. Mucha gente me dice: 'Si te quedas en casa durante seis meses, las paredes empieza a caer sobre ti’.”

"Me encanta estar en casa. Espero pasar más tiempo con mi familia y hacer cosas normales. Mi tiempo libre es más importante para mí que cualquier otra cosa".

"He tenido una vida así en el pasado, pero debido a los horarios de los rallies tuve que viajar de nuevo. Hubo menos actividad, pero tomó más tiempo", señaló al hablar de su tiempo fuera de la Fórmula 1 y en el que compitió en el Mundial de Rallies.

Raikkonen explicó que no necesita un nuevo desafío deportivo en su vida y agregó: "No, no necesito un nuevo desafío. Puedo sentarme en casa durante una semana sin salir y todavía me siento genial".

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Así que no tengo ningún plan. Ahora mi familia es lo primero. Veremos qué pasa después. No veo ninguna razón para pensar de antemano en lo que me interesará en el futuro".

Mika Hakkinen, dos veces campeón del mundo, ha dicho en el pasado que le resultó difícil llevar una vida normal después de su jubilación. Eso es cierto para la mayoría de los pilotos que han tenido que competir constantemente a lo largo de su carrera.

Sobre este tema, Raikkonen dijo: "¿Qué hay de malo en una vida como esa? No soy alguien que siempre necesita nuevos desafíos y no siempre me esfuerzo por ser el primero en todo lo que hago. Al menos así es ahora. Era diferente en mi juventud. Pero estaba relacionado con los juegos y las carreras. Pero ahora no me interesa”, concluyó.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Alfa Romeo