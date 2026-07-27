Ralf Schumacher apunta contra Ferrari tras la decepción de Hamilton en Hungría

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher ha ofrecido una dura evaluación del rendimiento de Ferrari en el Gran Premio de Hungría, apuntando a la estrategia de la escudería de Maranello.

El fin de semana en el Hungaroring resultó frustrante para Ferrari. Tras mostrar un fuerte ritmo en los entrenamientos libres, Hamilton inicialmente clasificó segundo, quedándose por poco sin la pole position frente a Lando Norris, de McLaren.

Pero una penalización de tres puestos en la parrilla por obstaculizar a Oscar Piastri provocó una caída al quinto lugar en el orden de salida. El compañero de equipo de Hamilton, Charles Leclerc, fue ascendido al segundo puesto como resultado.

Aunque Hamilton esperaba poder dar la vuelta a la situación durante el gran premio, su carrera presentó más desafíos.

En las últimas etapas de la carrera, Hammilton fue llamado a boxes bajo el coche de seguridad virtual cuando era segrundo y salió en tercera posición, solo para devolver la posición y evitar una penalización porque Antonelli estaba justo por delante cuando Hamilton salió del pitlane.

El piloto de 41 años recibió entonces una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane después de que los comisarios determinaran que estaba 0,1 km/h por encima del límite.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Hablando en el análisis posterior a la carrera de Sky Sports Alemania, Schumacher no se contuvo cuando se le pidió evaluar el fin de semana de Ferrari en el Hungaroring.

"Bueno, en realidad es una gran decepción, porque el viernes eran medio segundo más rápidos que el resto del mundo, y de algún modo no lograron mantenerlo ni aprovecharlo", dijo el expiloto.

"Todos los demás los adelantaron por la izquierda y por la derecha. Además de eso, una vez más—sin bola de cristal, con bola de cristal, lo que sea que dijera Fred Vasseur—hicieron entrar a Lewis en el momento equivocado, perdiendo de nuevo posición en pista.

"Una pena, pero creo que mañana leerán sobre eso en Italia."

Hamilton cruzó la meta en cuarto lugar, pero fue clasificado quinto después de aplicarse la penalización.

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