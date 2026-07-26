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Fórmula 1 GP de Hungría

Ferrari confirma un error de Hamilton en la sanción que recibió en Hungría

Frédéric Vasseur reveló que la penalización de Lewis Hamilton durante su parada en boxes se debió a que el piloto de Ferrari actuó demasiado pronto.

Fabien Gaillard
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

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Lewis Hamilton probablemente tenía una oportunidad de lograr un resultado mucho mejor que el quinto puesto al final del Gran Premio de Hungría 2026 de F1, pero una serie de errores y malas decisiones le costaron una oportunidad de recuperar terreno frente a Kimi Antonelli.

La carrera, sin embargo, había comenzado bastante bien para el siete veces campeón del mundo, quien ganó una posición en la largada y quedó claramente en posición de amenazar el tercer puesto de Max Verstappen.

El británico, no obstante, nunca logró encontrar la forma de superar al neerlandés y hubo que esperar hasta la primera tanda de paradas para que pudiera colocarse por delante del Red Bull gracias a un undercut. Sin embargo, esa situación no duró mucho, ya que después de salir de boxes por delante de Verstappen, este último terminó superándolo nuevamente, ayudado por una parada oportuna y gracias a una frenada al límite en la primera oportunidad que tuvo en la curva uno.

Una vez detrás del Red Bull, Hamilton tuvo dificultades para seguir su ritmo. Entonces se tomó la decisión de acortar su segundo stint para intentar modificar su estrategia y apostar por la posición en pista en un circuito donde adelantar resulta complicado.

Gracias a esa apuesta, la carrera de Hamilton pareció encaminarse nuevamente y hasta llegó a ocupar momentáneamente la segunda posición, por detrás de un Lando Norris inalcanzable, cuando Oscar Piastri abandonó.

Sin embargo, la amenaza combinada de sus neumáticos duros muy desgastados y de un dúo Verstappen-Antonelli que lo perseguía con gomas más frescas llevó a Ferrari a volver a llamarlo a boxes durante el Virtual Safety Car desplegado para retirar el McLaren de Piastri y colocarle neumáticos blandos.

La salida de boxes iba a ser crítica, ya que Hamilton tendría que luchar contra Antonelli para mantenerse en el podio provisional. Y en su intento por lograrlo, el piloto de 41 años cometió un error al liberar demasiado pronto el limitador de velocidad antes de llegar al final del pitlane.

Fue Frédéric Vasseur, director de la Scuderia, quien lo confirmó ante los micrófonos de Canal+: "Cometimos demasiados errores hoy, empezando por las dos largadas. Después perdimos una posición en pista frente a Verstappen y tuvimos errores en las paradas en boxes. Tuvimos el el limitador de velocidad liberado demasiado pronto..."

Ante la prensa escrita, donde estuvo Motorsport.com, agregó sobre este punto en cuanto a Hamilton: "Hoy fue probablemente una sucesión de errores: bloqueó una rueda durante la parada en boxes, perdimos algunas décimas durante esa detención y luego probablemente intentó optimizar su salida del pitlane, pero lo hizo un poco antes del momento ideal".

La consecuencia no tardó en llegar: Hamilton superó el límite de velocidad en el pitlane, establecido en 80 km/h, por 0,1 km/h según el documento de los comisarios, lo que provocó automáticamente una penalización de cinco segundos.

Fue un doble castigo para Hamilton, ya que además Antonelli había cruzado justo delante de él la línea del Safety Car a la salida de boxes, por lo que previamente el piloto de Ferrari ya había tenido que dejar pasar al italiano cuando la carrera se reanudó tras el VSC.

Al final, la penalización de cinco segundos le costó a Hamilton la cuarta posición, que quedó en manos de Charles Leclerc.

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