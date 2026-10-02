Briatore deja atrás el accidente de Colapinto: "Estaba molesto, pero el pasado es el pasado"
Con una batalla en el campeonato de constructores contra Racing Bulls en pleno desarrollo, el jefe de Alpine en Fórmula 1 quiere dar por terminado el asunto de las acciones de Franco Colapinto en Bakú.
Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, dice que su equipo pasará página tras la colisión de Franco Colapinto con su compañero, Pierre Gasly, en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Colapinto provocó un accidente de tres coches en Bakú el pasado fin de semana que involucró a Gasly y a Lando Norris, de McLaren, con los tres pilotos retirándose del evento. Ambos pilotos de Alpine estaban camino de sumar puntos valiosos, pero en cambio el equipo perdió terreno ante Racing Bulls, ya que Arvid Lindblad fue séptimo,
En el comunicado de prensa posterior a la carrera del equipo, el ejecutivo de Alpine Briatore dijo que se "tomaría tiempo para reflexionar sobre ello y considerar qué curso de acción debería tomarse". Pero tras reuniones con la dirección del equipo en su fábrica de Enstone, el equipo está decidido a pasar página del incidente. Su principal prioridad es alcanzar a Racing Bulls en la clasificación durante las ocho carreras restantes, un objetivo que se sirve mejor centrándose en su rendimiento en pista en lugar de que cualquier repercusión para Colapinto cause una distracción.
"Lo que hagamos es interno del equipo", dijo Briatore el viernes en Malasia. "Claro, estaba muy decepcionado con lo que pasó en Bakú, pero [esta es] otra carrera. Tenemos que olvidar. Siempre tenemos que mirar al futuro, y el pasado es el pasado.
"Estaba molesto, sí, como creo que todos en el equipo, incluido Franco, por el error que cometió. Pero esto es el pasado. ¿Qué podemos hacer? Hiciéramos lo que hiciéramos, es imposible [volver] atrás".
Franco Colapinto, Alpine, el viernes durante los entrenamientos en Malasia.
Photo by: Srinivasa Krishnan
Con Alpine ahora 15 puntos por detrás de Racing Bulls en la batalla por la quinta posición, Briatore confía en que la escudería de Enstone pueda alcanzar a su rival.
"Estamos luchando por la quinta posición con Racing Bulls, regalamos muchos puntos", añadió. "Pero aún nos quedan ocho carreras. Tenemos mucho tiempo".
Tras el incidente de Bakú, Colapinto arrastra una penalización de cinco puestos en la parrilla para el Gran Premio de Bahréin de este fin de semana, celebrado en Malasia. Dadas las menores posibilidades del argentino de puntuar por este castigo, Alpine decidió aprovechar la cita de Sepang para instalar un motor de combustión nuevo en el coche de Colapinto, añadiendo 10 puestos a su penalización en parrilla.
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