Ralf Schumacher: El motor Mercedes se está ocultando drásticamente

El experto Ralf Schumacher cree que Mercedes tiene el mejor paquete antes del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1. "Creo que están claramente por delante", dice en el podcast Backstage Boxengasse de Sky después de las pruebas de invierno en Baréin.

Aunque el piloto de Ferrari Charles Leclerc marcó con diferencia el mejor tiempo en Sakhir en febrero, Schumacher cree que Mercedes redujo «considerablemente» la potencia de su motor durante las pruebas y que, por lo tanto, aún tiene mucho margen de mejora.

"En mi opinión, Mercedes está escondiendo tiempo", afirma el seis veces ganador del Gran Premio, quien recuerda: "Ya ha ocurrido antes que Mercedes liberara poco a poco la potencia necesaria en la época en la que lo dominaban todo".

El piloto alemán se refiere al comienzo de la era híbrida en 2014. En aquel entonces, el motor Mercedes era, con diferencia, el mejor del campo, y el entonces director técnico Paddy Lowe confirmó años más tarde en el podcast Beyond The Grid que los Flechas de Plata casi nunca tuvieron que utilizar toda su potencia.

"En la clasificación nunca aceleramos el motor para la Q1 o la Q2", dijo Lowe, quien explicó: "La discusión se centró entonces en hasta qué punto se debía acelerar el motor para la Q3". E incluso en ese caso, en muchos casos no fue necesario llegar al límite.

«El motor simplemente estaba un paso por delante», recuerda Schumacher hoy. El experto se imagina un escenario similar en 2026, sobre todo porque destaca que el equipo oficial de Mercedes es «simplemente fuerte como equipo», más allá de la unidad de potencia.

Por lo tanto, su hipótesis es que Mercedes está actualmente "muy por delante". Al mismo tiempo, Schumacher también deja claro que eso no significa necesariamente que el equipo vaya a ganar el título mundial de forma contundente al final del año.

Cuando se le pregunta por su pronóstico para el campeonato mundial, Schumacher responde: "Eso sería una completa tontería". Primero hay que esperar a ver cómo se desarrollan las primeras carreras y si se confirman las impresiones de los entrenamientos.

En la apertura de la temporada en Melbourne se verá por primera vez «realmente» «quién está dónde». E incluso eso no tendrá un significado definitivo, porque el circuito de Albert Park por sí solo «no es representativo del resto de la temporada», subraya Schumacher.

Sin embargo, tras las pruebas, da la impresión de que Mercedes está "muy por delante".