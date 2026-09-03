Rayo McQueen debuta como 'vehículo de pista' de F1 en el GP de Italia

Rayo McQueen, de Disney y Pixar, ha sido visto en Monza como vehículo de pista para el Gran Premio de Italia.

La aparición del icónico coche de carreras animado forma parte de una extensión multianual recién anunciada entre la Fórmula 1 y Disney, que amplía la campaña "Fuel the Magic" hasta finales de 2028.

Las fotos de la aparición de Rayo McQueen en Monza se difundieron rápidamente por las redes sociales, y muchos hicieron referencia al amor del piloto de RB Liam Lawson por el personaje. "Liam está corriendo ahora mismo hacia la pista", comentó un fan en Reddit, mientras que otro añadió: "Me encanta cómo el pensamiento inmediato de todos es RÁPIDO, ¿DÓNDE ESTÁ LIAM? Nunca va a escapar de esta, ja ja."

"Simplemente sé que Liam es la persona más feliz en Monza ahora mismo", publicó otra persona, mientras que otro comentario decía: "Maldita sea, eso es genial."

Lanzada en 2025, la colaboración inicialmente se apoyó en Mickey & Friends, con los personajes apareciendo en la actuación de las fuentes del Bellagio durante el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas.

Pero el fin de semana del Gran Premio de Italia marca la primera inclusión de Rayo McQueen, personaje de Cars de Disney y Pixar, mientras la franquicia celebra su 20º aniversario. Rayo McQueen dará una vuelta de honor alrededor del icónico circuito italiano y el coche de seguridad oficial de F1 lucirá una decoración inspirada en Cars durante el fin de semana de carrera.

Los fans que asistan al Gran Premio de Italia también tendrán la oportunidad de comprar la colección F1 x Cars de Disney y Pixar, que incluye vehículos a escala de Mattel inspirados en la franquicia cinematográfica y en F1, ropa, artículos de colección y accesorios.

"El éxito de nuestra asociación con Disney ha demostrado lo que es posible cuando dos marcas queridas a nivel mundial se unen en torno a una visión compartida de creatividad, narrativa y compromiso con los fans", dijo Emily Prazer, directora comercial de F1.

"Extender nuestra relación refleja la fortaleza de esa colaboración y nuestra ambición de seguir creando nuevas experiencias para los fans de todo el mundo. Esta colección de merchandising es un siguiente paso natural y reúne la emoción de Fórmula 1 con Cars de Disney y Pixar de una manera que se siente tanto auténtica como nostálgica.

"Para muchos fans, Cars fue una introducción temprana a la emoción de las carreras, lo que hace de esta colaboración una forma divertida de celebrar el atractivo duradero del deporte a través de personajes que generaciones han llegado a conocer y amar."