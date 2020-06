El récord que Antonio Giovinazzi podría alcanzar en F1

Para un piloto italiano el disputar un Gran Premio de Fórmula 1 en su casa es la consumación de un sueño, pero en 2020 esa meta podría triplicarse para Antonio Giovinazzi, integrante de Alfa Romeo, ante la posibilidad de correr tres carreras en su país.

La crisis por el COVID-19 ha llevado a replantear el calendario 2020, y hay pistas que no estaban pensadas originalmente en la programación pero que, ahora, bajo las nuevas circunstancias podrían entrar.

Monza está confirmado entre las primeras 8 carreras del nuevo calendario oficializado. Ahora, Mugello e Imola pelean por estar en las carreras posteriores para ayudar a la F1 a ampliar su calendario luego de que fechas como Singapur y Japón ya fueron canceladas.

"Simplemente estoy muy feliz de escuchar que Imola puede convertirse en la tercera carrera italiana de la temporada 2020, también porque si esto fuera así, nunca volvería a suceder. De este modo, me convertiría en el primer piloto italiano en participar en tres carreras en su país dentro del campeonato del mundo”, expresó Antonio Giovinazzi en el podcast más reciente de la F1.

"Todavía no sabemos si todo esto sucederá. Ciertamente no será lo mismo que en 2019, porque la presencia del público hace una diferencia para mí, porque me gusta tener a los fanáticos y sentir su apoyo”.

"A pesar de esto, estaría muy feliz de correr durante tres fines de semana consecutivos en Italia. Estoy realmente entusiasmado con esta noticia. Veremos qué sucederá, pero como dije antes, apoyo mucho esta hipótesis".

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

Giovinazzi luego explicó su sentimiento sobre las tres pistas que podrían ser el escenario de un mes de septiembre que probablemente sea irrepetible. Monza es como una casa para él, no solo porque ya la conoce en F1, sino por su uso en las categorías de desarrollo en donde él estuvo. Mugello e Imola son lugares que lo intrigan por las grandes velocidades que se pueden alcanzar y por su historia.

"Las tres pistas (Monza, Mugello e Imola) son fantásticas. En cuanto a Monza, tengo mucha experiencia, hice muchas carreras. El año pasado hice mi primer GP de Italia, así que para mí es una pista especial ".

"En lo que respecta a Mugello, creo que es un lugar increíble para los autos que tenemos hoy, será fantástico hacer una vuelta clasificatoria en esa pista. Pero Imola también, porque tiene mucha historia, es una pista muy rápida”.