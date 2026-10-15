Fórmula 1 GP de Singapur
Todos los récords que Kimi Antonelli romperá si gana el título de F1 en Austin
Una victoria por el título convertiría a Antonelli en el campeón más joven y en el primero de Italia desde Alberto Ascari
Alex Harrington
Publicado: 15 oct 2026, 15:49
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Jayce Illman / Getty Images
Si Kimi Antonelli se convierte en campeón del mundo de Formula 1 en el Gran Premio de los Estados Unidos la próxima semana, batirá el récord de Sebastian Vettel de ser el campeón mundial de F1 más joven jamás coronado. También pondrá fin a una sequía de 73 años de campeones italianos. Ambos récords los batirá en apenas su segundo año compitiendo en el campeonato, y ambos con solo 20 años.
Estos son todos los récords que podría batir si logra ganar el campeonato en el Circuit of the Americas.
Lo que Antonelli necesita en Austin
El joven italiano lidera actualmente con 340 puntos. Su compañero de equipo George Russell le sigue con 238 y Lewis Hamilton de Ferrari suma 229. La lucha por el campeonato sigue, técnicamente, viva con 150 puntos aún disponibles, pero Antonelli sí puede recoger su trofeo si las cosas le salen bien en COTA.
Antonelli necesitará ganar, Russell tiene que terminar noveno o más abajo y Hamilton tiene que terminar quinto o más abajo para darle a Antonelli una ventaja inalcanzable.
¿Qué cae con el título y qué no?
Con 20 años y 61 días cuando se dispute la carrera de Austin, el piloto de Mercedes superará el récord de Vettel por más de tres años. El alemán consiguió su primer título de campeón en 2010 en Abu Dhabi con 23 años y 134 días. Antonelli también sería el primer piloto nacido en la década de 2000 en ganar el campeonato. Lando Norris, el campeón más reciente, nació en 1999.
Antonelli también se convertiría en el primer ganador italiano del campeonato desde Alberto Ascari, que ganó su campeonato hace 73 años. También sería apenas el tercer italiano en ganar un campeonato de F1. Seguiría los pasos de Nino Farina en 1950 y de Ascari en 1952 y 1953. Sería el primer campeón italiano que no conduce para un equipo italiano.
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Una victoria en Austin lo llevaría a nueve triunfos en su carrera, a cuatro del récord italiano de Ascari de 13.
Tampoco es el primero en ganar en su segunda temporada. Hamilton lo hizo en 2008 y Jacques Villeneuve en 1997. Farina lo consiguió en su primera temporada, 1950.
Antonelli también ya ha conseguido varios récords este año. Se convirtió en el poleman más joven en China, superando el antiguo récord de Vettel. También se convirtió en el líder más joven del campeonato en el Gran Premio de Japón con solo 19 años y 216 días. Al ganar en Monza, se convirtió en el primer italiano en ganar allí en seis décadas.
Vettel, pese a la posibilidad de perder su récord, está ilusionado por el piloto: “Me alegraría mucho por él. Ha tenido un año increíble, y está la vieja frase de que los récords están para batirse. Todavía tiene muchos años por delante para hacerlo.”
“Me encanta el deporte, así que, como espectador, es muy emocionante. Me gustaría que los demás volvieran y estuvieran más en la pelea, pero soy algo independiente y me alegro por ellos porque sé cuánto trabajo hay detrás para lograrlo. Y quien gane se lo merecerá.”
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