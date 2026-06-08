Red Bull encuentra la causa del abandono de Verstappen en Mónaco

Aunque Max Verstappen sorprendió a muchos al clasificarse segundo el sábado, su carrera llegó a su fin casi de inmediato al día siguiente. El neerlandés ya sintió algunas anomalías durante la vuelta de formación de Formula 1, y luego tuvo problemas para llevar las RPM a la ventana correcta durante el procedimiento previo a la salida. El golpe final llegó cuando perdió por completo la unidad de potencia en cuanto soltó el embrague.

Hablando con los medios, entre ellos Motorsport.com, el director del equipo Laurent Mekies confirmó que un problema relacionado con el motor estuvo detrás del drama en la salida del Monaco Grand Prix y reveló que Red Bull tenía previsto reemplazar la unidad de potencia después del fin de semana de Monaco de todos modos.

“Hemos identificado cuál es el problema”, dijo Mekies, sin entrar en más detalles. “Se desarrolló en la vuelta de formación y no le dio a él ni a nosotros ninguna oportunidad. Así que eso es lo que hay.

“Como quizá sepan, también era la primera PU de Max esta temporada, que estaba previsto cambiar después de Monaco.”

Esto último es una táctica común entre los equipos. Monaco no es un circuito sensible a la potencia debido a su trazado revirado, lo que significa que muchos equipos optan por usar una unidad de potencia más antigua en Monte Carlo antes de cambiar a una nueva de cara al fin de semana de Barcelona.

“No era lo que queríamos”, añadió Mekies. “Obviamente, solo podemos pedir disculpas a Max porque el trabajo que había hecho con el equipo para alcanzar ese nivel de ritmo en Monaco fue sobresaliente. Probablemente es demasiado pronto para hablar de cuál es la solución, pero creemos que hemos identificado cuál es el problema.”

Laurent Mekies afirma que ya estaba previsto un cambio de motor para la próxima ronda. Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

¿Será Barcelona la verdadera prueba para Red Bull?

El propio Verstappen dijo que estaba menos abatido de lo que habría estado si este abandono hubiera afectado significativamente sus opciones al título. Con el piloto de Red Bull actualmente séptimo en la clasificación del campeonato, ese no es el caso.

“Si estuviera liderando el campeonato, entonces por supuesto sería algo muy, muy doloroso. Así, duele menos, pero sigue siendo realmente molesto y decepcionante para todos”, dijo el cuatro veces campeón del mundo.

“Sabemos por supuesto que todos quieren terminar todas y cada una de las carreras, pero sí, solo espero que entendamos rápidamente qué es y que podamos solucionarlo para el futuro.”

Lo positivo para Red Bull es que el ritmo puro estuvo ahí en Monaco, y en un circuito donde Verstappen había bromeado inicialmente con que necesitaría una nueva espalda para superar el fin de semana.

“Max fue fuerte el viernes, intentamos extraer un poco más, no lo conseguimos en la FP3, así que tuvimos que encontrar otro punto óptimo”, reflexionó Mekies sobre un fin de semana de fortuna dispar.

“Los chicos han estado brillantes encontrando otro punto óptimo, probablemente mejor que el del viernes, al menos para la clasificación. Para la carrera nunca lo sabremos. Y honestamente tampoco lo sabremos para Isack [Hadjar] debido a la magnitud de los problemas que tuvimos.”

Red Bull vio señales alentadoras en Mónaco. Photo by: Erik Junius

Aunque el ritmo mostrado en Monaco ofrece motivos para el optimismo, Verstappen cree que el próximo gran premio en Barcelona será la verdadera prueba para Red Bull.

“Hemos sido rápidos en pistas de baja velocidad sin demasiadas curvas de alta velocidad, lo cual sé que ha sido, por lo que he visto hasta ahora este año, un poco nuestro punto débil”, dijo Verstappen.

“Así que espero que con los cambios que hicimos en el coche sea mejor, pero por supuesto no sé cuánto.”

Información adicional de Ben Vinel.